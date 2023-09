Mettitelo in testa”: nuova campagna di Iren, Tetra Pak e Comieco per la raccolta differenziata dei cartoni per bevande

Sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata di carta e cartone, con particolare attenzione ai cartoni per bevande: questo è l’obiettivo della nuova campagna di comunicazione presentata questa mattina da Iren, Comieco e Tetra Pak durante una conferenza stampa.

La campagna, che avrà una durata di quattro settimane a partire dal prossimo 25 settembre, coinvolgerà i territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e avrà come slogan principale “Mettitelo in testa“. La comunicazione verrà diffusa attraverso banner su testate web locali e sui canali digitali dei tre partner, raggiungendo non solo i centri urbani, ma anche le rispettive province.

Raccolta differenziata Cartoni per bevende presentazione

La presentazione della campagna è avvenuta durante la conferenza stampa alla presenza di Federica Grassi, Responsabile Raccolta e Spazzamento Emilia di Iren Ambiente, Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, e Lorenzo Nannariello, Sustainability Manager di Tetra Pak.

“L’impegno di Iren nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti mira a migliorare la qualità dei servizi erogati e la raccolta differenziata, consolidando la leadership del Gruppo nel settore dell’economia circolare” ha dichiarato Federica Grassi. “Questa campagna dimostra l’attenzione di Iren a tutti i livelli e la volontà di coinvolgere i cittadini per migliorare ancora di più la raccolta differenziata a beneficio di tutti“.

Lorenzo Nannariello di Tetra Pak ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini in questo percorso virtuoso per la raccolta e il riciclo dei cartoni per bevande post consumo. “Il territorio gioca un ruolo fondamentale nel successo di questo processo. I cittadini devono essere consapevoli del ruolo che possono svolgere e della corretta modalità di conferimento dei cartoni per bevande per garantirne il riciclo“.

Carlo Montalbetti di Comieco ha commentato l’alleanza con Iren e Tetra Pak, sottolineando l’importanza dei cartoni per bevande per l’industria del riciclo grazie alla loro composizione di fibra vergine. “Il riciclo di questi imballaggi dipende dall’efficienza dei servizi, dalla capacità industriale di trattarli e dalla corretta raccolta differenziata dei cittadini. La campagna ‘Mettitelo in testa’ punta proprio a informare i cittadini sulle corrette modalità di conferimento e massimizzare gli effetti dell’impegno di tutti nel riciclo“.

La campagna fa parte di un accordo tra Iren, Comieco e Tetra Pak siglato la scorsa primavera per potenziare la raccolta dei cartoni per bevande, promuovendo l’innovazione tecnologica e il coinvolgimento dei territori.