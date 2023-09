Cooperativa San Martino: “Raggiunto accordo con i sindacati, si torna a un clima di normalità”

Dopo alcuni giorni di mobilitazioni in Ikea, in particolare da parte dei sindacati Cgil e Si Cobas, questa mattina si è tenuto un incontro tra le sigle interessate e la Cooperativa San Martino. Incontro che parrebbe essere stato risolutivo, come spiega una nota della stessa cooperativa.

“Cooperativa San Martino comunica che, nel corso dell’incontro svoltosi questa mattina (giovedì 21) presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Piacenza, è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali presenti”.

“Con tale accordo si ritorna a un clima di normalità che permetterà il regolare svolgimento delle attività lavorative”.