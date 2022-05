La federazione regionale di Confedilizia sostiene il candidato Sindaco Sforza Fogliani e la sua lista

Si è tenuto venerdì pomeriggio presso la sede provinciale della Confedilizia piacentina un incontro tra i rappresentanti della Federazione della Confedilizia dell’Emilia Romagna ed il candidato Sindaco Sforza Fogliani. All’incontro ha partecipato anche il candidato al Consiglio Avv. Antonino Coppolino, presidente della delegazione piacentina.

In particolare la presidente della Federazione, Avv. Annamaria Terenziani, ha voluto manifestare il supporto di tutte le sedi Confedilizia regionali alla lista ed al candidato Sindaco Sforza Fogliani.

“Abbiamo conosciuto il Presidente Sforza nelle sue tante vite, da Avvocato, da Presidente nazionale di Confedilizia, da intellettuale, da esperto delle dinamiche finanziarie: è il Sindaco che tutti vorremmo. Come Avvocato ha saputo ascoltare i bisogni di moltissime persone e anche grazie alla Banca, a cui ha dato grande slancio, ha realizzato i sogni di tanti. Ha fatto di Piacenza un punto di riferimento per gli studi giuridici. È qui che ogni anno, grazie a lui, si ritrovano centinaia di professionisti da tutta Italia. Non vi è suo intervento, svolto in qualunque luogo del mondo, in cui non vi sia un richiamo a Piacenza. Difficile trovare persona che sia così orgogliosa della propria città e che abbia dato così tanto alla stessa”.