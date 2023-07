Cani abbandonati, Monga (Oipa): “Va sempre peggio, non solo in estate. A Piacenza oltre 100 cani aspettano un’adozione” – AUDIO

Cani abbandonati, Monga (Oipa): “Va sempre peggio, non solo in estate. A Piacenza in canile oltre 100 cani aspettano un’adozione”. Prosegue dunque il problema degli abbandoni degli amici a quattro zampe. Comportamenti spietati come quelli di lasciare i cani ai bordi delle strade sono per fortuna limitati a pochi casi, mentre purtroppo prosegue il boom delle rinunce. Infatti troppe persone adottano un cane senza riflettere bene poi sull’impegno che porta questa scelta. Infatti, solo in un secondo momento, si accorgono che gli animali domestici rappresentano un impegno e decidono di portarli al canile.

Andiamo sempre peggio su questo tema – commenta Paola Monga Coordinatrice Guardie Zoofile Oipa Piacenza – perché le persone prima dell’adozione si informano poco. In particolare accedono a razze che non sono poi in grado di gestire. Infatti le rinunce difficilmente riguardano cani di piccola taglia o amici a quattro zampe gestibili, ma parliamo di cani di grossa taglia che da cuccioli sono tutti belli ma poi hanno esigenze importanti.

Quali sono le motivazioni per le rinunce

Le scuse sono diverse e molto fantasiose a volte. Si va dall’allergia alla nascita di un bimbo fino ad arrivare a un trasloco. Il problema ormai non è solo nei mesi delle vacanze estive ma riguarda tutto l’anno. Le associazioni piacentine continuano a ricevere telefonate quotidiane di persone che vogliono liberarsi del loro animale.

Qual è la situazione al canile di Piacenza

Faccio un appello: andate al canile! Hanno bisogno di voi. Ci sono più di 100 cani che aspettano un’adozione. Una situazione di grave necessità, quindi recatevi al canile ci sono persone fantastiche che vi aspettano e possono consigliarvi al meglio.

Cani abbandonati, Paola Monga (Oipa): AUDIO intervista