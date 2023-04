Cani della Biscia in concerto per l’Hospice, il 6 maggio “Piacenza ricorda”. Presentato questa mattina il concerto – spettacolo benefico a sostegno della Casa di Iris “Piacenza ricorda”. Un evento promosso dalla sezione di Piacenza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che avrà luogo sabato 6 maggio alle ore 21 al Teatro Municipale. A esibirsi dal vivo sarà la celebre band piacentina “Cani della biscia” che interpreterà i migliori cantautori italiani.