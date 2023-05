Seconda edizione di Via Emilia Classic a Piacenza Expo il 6 e 7 maggio

Piacenza Expo propone la seconda edizione di VIA EMILIA CLASSIC che raccoglie e rilancia la tradizione

trentennale di mostre-mercato a Piacenza. Ecco allora che dal 6 al 7 maggio 2023, il quartiere fieristico di Piacenza ospiterà una manifestazione fieristica nazionale in grado di attirare migliaia di visitatori appassionati ai temi dell’automobile e del motociclo in tutte le declinazioni.

Via Emilia Classic a Piacenza Expo

E’ una vetrina per concessionari e commercianti, restauratori e carrozzieri. In contemporanea si svolgerà una mostra scambio dove collezionisti e ricambisti offriranno un catalogo di introvabili componenti e cimeli per le marche più prestigiose. Via Emilia Classic ospiterà inoltre le associazioni

e i sodalizi legati da una passione motoristica comune.

Asta

Grande novità dell’edizione l’ASTA (leggi l’articolo) di auto e moto d’epoca che si svolgerà nel padiglione 2, domenica 7 maggio a partire dalle ore 15,00. Sull’onda delle suggestive auctions americane, la Casa d’Aste Iori batterà all’incanto diversi lotti di memorabilia e veicoli vintage.

Le Demo live consentiranno al pubblico di appassionati di cimentarsi, sotto la regia del Club Piacentino

Automotoveicoli d’Epoca, in un circuito di match race appositamente predisposto. Di rilievo poi anche l’asta di veicoli e memorabilia che offrirà un catalogo interessante con proposte di valore.

Un weekend dunque di storia, stile, incontri e occasioni. La Via Emilia si racconta con passione attraverso i motori e gli oggetti di oggi e di ieri. Non mancheranno poi, nella Food Valley italiana, le proposte per i visitatori che vorranno visitare la fiera e poi godersi un fine settimana all’insegna del buon cibo e di una città ricca anche di musei e architetture storiche.

Una piccola fiera che vale la pena visitare per le molte curiosità che racchiude e per un territorio accogliente che completerà l’esperienza fieristica del visitatore.

Per consultare il programma clicca qui.

Informazioni

Ingresso: € 10,00 alla cassa. I biglietti si possono acquistare anche online sul sito www.viaemilia.show dal 2 aprile 2023 tramite il circuito VivaTicket.