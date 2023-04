Volley, Serie B1 – La Vap abbandona la categoria con un successo: 3-0 a Crema

La partita più bella dell’intero campionato di serie B1 della VAP arriva proprio nell’ultima partita disputata tra le mura amiche contro la quarta forza del campionato.

Ci sono stati molti scambi prolungati con la palla che non cadeva mai a terra merito di incredibili recuperi e ripetuti contrattacchi da entrambe le parti. Il pubblico presente ha applaudito a scena aperta le giocatrici di entrambe le squadre.

Le ragazze VAP, forse perché già retrocesse matematicamente e senza più nulla da perdere, hanno giocato con la mente libera e, anche divertendosi molto. Hanno spinto tantissimo fin dalle prime battute e messo in imbarazzo le più esperte cremasche.

Amaro in bocca

Resta a questo punto il rammarico per una salvezza che sarebbe stata del tutto possibile con un po’ più di fortuna. Infatti, se le piacentine non avessero avuto la contemporanea defezione di tante titolari sia per malattia che per infortuni vari staremmo sicuramente parlando adesso di una meritata salvezza.

Oltretutto i 22 punti conquistati fin ad ora sarebbero stati più che sufficienti a salvarsi se le blu-verdi fossero state inserite in uno degli altri gironi B1 in Italia. Basta infatti guardare le classifiche degli altri gironi per vedere che praticamente nessuna delle altre retrocesse ha accumulato così tanti punti in classifica.

Il primo maggio si disputerà la final four regionale a Piacenza. Quello sarà sicuramente il crocevia della stagione delle under 18 VAP.

Vap Galbiati- Enercom Fimi Crema 3-0

(25-23, 25-21, 27-25)

VAP: Pierdonati, Fabbri, Piomboni, Iacona, Gazzola (Libero), Del Core, Magnabosco, Dodi, Bergonzi. N.E: Muller (L2), Pedrolli, Borri, Mozzi, Arbore. All: Mineo e Chiodaroli

Sara Pedrolli convocata per uno stage

La Volley Academy Piacenza è orgogliosa di comunicare che l’atleta Sara Pedrolli è stata convocata dal Direttore tecnico delle Attività Giovanili della Federazione Italiana Pallavolo Prof. Marco Mencarelli. Lo stage di allenamento si terrà a Milano presso il Centro Pavesi FIPAV da domenica 30 aprile a martedì 2 maggio 2023.