Canile di Castellarquato, l’allarme dei volontari: “Struttura senza fondi da diciannove mesi, siamo in crisi”

“Sono diciannove mesi che non riceviamo un euro, eppure sulla carta siamo una struttura comunale”. E’ il grido d’allarme lanciato dall’associazione Asilo del Cane.

“Per troppo tempo siamo stati in silenzio: come sapete, la nostra associazione ha in cura il canile di Castell’Arquato, sulla carta canile COMUNALE. Ebbene, sono esattamente DICIANNOVE MESI che il nostro canile non riceve UN SOLO EURO per i nostri cagnolini”.

“Ogni giorno i volontari si spaccano la schiena per pulire cani e gatti, sotto al sole, pioggia, neve e grandine, tutto ciò nonostante si sentano sminuiti e presi in giro. Da più di un anno e mezzo, e come abbiamo sempre fatto, stiamo continuando ad accogliere i cani di tutti i comuni convenzionati, senza ricevere un euro di quelle convenzioni (che sono stipulate da sempre dal comune di Castell’Arquato)”.

“Ci siamo fatti in quattro per raccogliere fondi con feste, cene e aperitivi e solo GRAZIE A VOI e alle vostre donazioni stiamo andando avanti, è giusto che lo sappiate! È anche corretto informare i comuni convenzionati che i cani trovati nei loro territori sono, al momento, mantenuti solamente dai fondi dell’associazione. Noi volontari ci sentiamo umiliati, feriti, e presi in giro”.

“Non chiediamo aiuto ma tante condivisioni, in modo che questa situazione venga risolta una volta per tutte”.