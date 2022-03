Canottaggio – Quattro medaglie per la Vittorino a Genova Prà. Un oro e un argento per Gemma Ghinelli

Entra sempre più nel vivo la nuova stagione sportiva di canottaggio che, anche quest’anno, ha visto ai nastri di partenza la Vittorino da Feltre. Nei giorni scorsi si è svolta la regata regionale di Genova Prà, tradizionale appuntamento agonistico primaverile in cui sono stati schierati anche gli atleti della squadra biancorossa guidata dal responsabile tecnico Paolo Michelotti.

Gemma Ghinelli devastante

In una giornata di gare caratterizzata dal forte vento contrario alla direzione delle imbarcazioni, si è messa in luce, ancora una volta, Gemma Ghinelli. Una delle atlete più promettenti della formazione femminile della Vittorino. La Ghinelli si è imposta nettamente nella regata del singolo Senior, a conclusione di una gara entusiasmante che ha saputo controllare dall’inizio fino al traguardo. Un oro che la forte atleta piacentina ha poi tentato di bissare nel singolo Under 23. Gara in cui si è però dovuta accontentare del secondo posto finale alle spalle di Alice Ramella, portacolori della Canottieri Santo Stefano a Mare.

Bene anche nelle regate Junior

Vittorino da Feltre sugli scudi anche nelle categorie giovanili. Nelle regate femminili Junior (17-18 anni) la squadra biancorossa si è messa in luce conquistando la medaglia di bronzo nel quattro di coppia. Equipaggio formato da Magenta Angelelli, Anna Mazzocchi, Naomi Manzi e dall’esordiente di giornata Sonia Ghinelli. Angelelli e Mazzocchi hanno poi sfiorato il podio nella regata del doppio, classificandosi quarte, lo stesso piazzamento finale conquistato da Manzi e Ghinelli, sempre nel doppio, nella categoria Ragazze (15-16 anni).

Ad arricchire ulteriormente il medagliere biancorosso hanno contribuito anche Leonardo Ghioni, Dario Guerra, Olmo Merli e Giacomo Salvarani, grazie al bronzo conquistato nel quattro di coppia Ragazzi; sesto posto finale, invece, per l’altro equipaggio biancorosso composto da Cristian Orlandi, Nicola Balduzzi, Luca Groppi e Nicola Rossetti. Podio sfiorato altre due volte, infine, nella regata del doppio Ragazzi: l’equipaggio formato da Ghioni e Merli e quello composto da Guerra e Salvarani hanno entrambi tagliato il traguardo al quarto posto.