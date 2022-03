Prime uscite per i giovani del Piacenza Baseball

Da domenica scorsa può dirsi ufficialmente aperta la stagione all’aperto del Piacenza Baseball giovanile. Con le prime amichevoli si sono potute vedere all’opera due delle tre giovanili che il Piacenza presenterà nel campionati 2022 che partiranno il secondo week-end di aprile.

Si è trattato di test indicativi che, al di là dei punteggi, hanno fornito dati importanti agli staff tecnici. Vittorie non ne sono arrivate ma poco importa. Ben più incoraggiante il fatto di aver riscontrato un buon amalgama in gruppi che in parte sono il frutto del passaggio di categoria di alcuni atleti e che, in particolare per l’U12, vedono l’esordio assoluto di alcuni principianti.

Under 15

Il dettaglio dei risultati di domenica parla comunque di due sconfitte per l’U15 a Rho contro Old Rags Lodi (9-3) e Vercelli (13-1). Questi i giocatori presenti nel roster: Mandas, Ramirez, Pancini A., Pancini L., Riviera Mar., Travaini, Riviera Mat., Achilli.

Under 12

Costretta ad arrendersi due volte anche l’U12 del Piacenza Baseball impegnata in un triangolare a Lodi. Ad avere la meglio sui biancorossi sono stati gli Old Rags (12-5) ed il Codogno (7-0). I padroni di casa si aggiudicati questo minitorneo di apertura battendo di misura Codogno per 1-0. Questi i piccoli piacentini scesi in diamante: Milani, Camminati, Achilli, Bertonazzi E., Ozzola, Chavarria, Ferrari, Piana, Bertonazzi A.