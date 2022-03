Canottaggio – Tris di medaglie a Genova per la Vittorino da Feltre. Gemma Ghinelli s’infila al collo due argenti

Continua con ottimi risultati la stagione agonistica della squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre, allenata dal responsabile tecnico Paolo Michelotti e da Sara Groppi, Gianluca Riscazzi, Paolo Groppi, Umberto Moroni e Luca Groppi.

Tre medaglie per i biancorossi

Lo scorso fine settimana, al Meeting Nazionale per società dell’Area Nord svoltosi a Genova Prà, in un contesto agonistico che ha visto scendere in acqua più di seicento canottieri in rappresentanza di cinquantadue sodalizi remieri di Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Sardegna, la squadra biancorossa si è infatti messa in evidenza ancora una volta conquistando due medaglie d’argento e una di bronzo. Ma anche altri buoni piazzamenti in varie finali.

Gemma Ghinelli scatenata

Medagliere biancorosso a cui ha principalmente contribuito Gemma Ghinelli, che dopo aver conquistato il secondo gradino del podio nella finale del doppio Under 17 in coppia con Alessia Della Fazia (Rowing Club Genovese), si è infilata al collo l’argento anche nella regata del singolo chiudendo alle spalle di Annalisa Cozzarini (Rowing Club Genovese) e davanti ad Alice Girola (Canottieri Lario).

Tra gli Over 17, invece, podio soltanto sfiorato da Magenta Angelelli, Sofia Gamaleri, Licia Guerra e Anna Mazzocchi, che nella prova del quattro di coppia hanno dovuto accontentarsi del quarto posto finale. Mazzocchi e Gamaleri hanno gareggiato anche nel doppio senza però riuscire a centrare la finale al pari di Luca Preti ed Elia Angelelli, che nonostante il terzo posto nelle qualifiche non sono riusciti a passare alla gara conclusiva.

Dario Guerra e Giacomo Salvarani

Ad arricchire ulteriormente il medagliere della Vittorino la Feltre hanno contribuito anche Dario Guerra e Giacomo Salvarani. Nel doppio Under 15, dopo aver chiuso al primo posto le batterie di qualifica, i due biancorossi hanno chiuso la finale con una meritata medaglia di bronzo.

Finale raggiunta e chiusa al sesto posto da Asia Gamaleri e Naomi Manzi nel doppio. Mentre l’equipaggio misto composto dalla biancorossa Sonia Ghinelli (in continuo miglioramento) e da Giada Alcamo della Canottieri Cernobbio non è riuscito a qualificarsi per l’atto conclusivo. Stessa sorte, in campo maschile, per il doppio Under 15 composto da Luca Groppi e Nicola Balduzzi. Fuori dalla finale nonostante una buona prestazione.

Nella categoria Under 17 ottima finale nel singolo per Magenta Angelelli, quinta sulla linea del traguardo. Terzo posto nelle qualifiche, non sufficiente per centrare la finale, per il quattro di coppia composto da Leonardo Ghioni, Dario Guerra, Olmo Merli e Giacomo Salvarani. Fuori dalla finale anche il quattro femminile composto da Asia Gamaleri, Naomi Manzi, Sonia Ghinelli e Licia Guerra.