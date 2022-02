Canottaggio – Diciannove medaglie per la Vittorino da Feltre all’Indoor Rowing Meeting di Cesena

Appuntamento agonistico regionale caratterizzato da un’autentica pioggia di medaglie per i canottieri della Vittorino da Feltre. Nei giorni scorsi, infatti, gli atleti della squadra biancorossa del Presidente Tedesco si sono messi in evidenza all’indoor Rowing Meeting svoltosi a Cesena, nella sede della Technogym, collezionando complessivamente diciannove medaglie (sette d’oro, nove d’argento e tre di bronzo).

Categoria Under 23 – Vittorino da Feltre

La campionessa italiana Gemma Ghinelli ha conquistato il primo gradino del podio sulla distanza dei mille metri, con l’ottimo tempo di 3’42″. Nelle gare maschili, invece, medaglia d’argento per Luca Preti (3’17”). Nella categoria Pesi leggeri secondo posto per il biancorosso Elia Angelelli mentre Anna Mazzocchi si è messa in evidenza nelle prove femminili salendo sul terzo gradino del podio.

Nella categoria Junior (17-18 anni)

Sempre sulla distanza dei 1000 metri, vittoria per Magenta Angelelli e piazza d’onore per la compagna di squadra Licia Guerra. Tre le batterie al via nella categoria Ragazzi (15-16 anni). Nella prima batteria secondo posto per Dario Guerra, quarto per Giacomo Salvarani e quinto per Luca Groppi; nella seconda batteria vittoria per l’ottimo Olmo Merli (3’26”) e secondo posto per Leonardo Ghioni, mentre nella terza medaglia di bronzo per Matteo Schiavi e quarta posizione per Nicola Rossetti. In campo femminile, invece, secondo posto per Naomi Manzi e terzo per Sonia Ghinelli.

Tra i Cadetti (14 anni)

Stefano Bozzini e Matteo Mazzadi hanno entrambi conquistato il secondo posto, mentre Elisabetta Lazzaroni si è imposta nelle gare femminili. Nella categoria Allievi B (11-12 anni), sulla distanza dei 500 metri, vittoria per Cristina Catelli e secondo posto per Gabriel Manzi. Medagliere biancorosso ulteriormente arricchito dalle staffette (sulla distanza dei 2.000 metri con quattro partecipanti).

Primo posto per quella mista composta da Luca Preti, Elia Angelelli, Gemma Ghinelli e Sonia Ghinelli, e primo gradino del podio anche per quella femminile composta da Magenta Angelelli, Licia Guerra, Naomi Manzi e Anna Mazzocchi, mentre l’altra staffetta mista (Cristina Catelli, Elisabetta Lazzaroni, Stefano Bozzini e Matteo Mazzadi) si è classificata quinta.