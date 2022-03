Tennistavolo – La Teco Corte Auto inizia il tour de force di fine stagione: ecco gli impegni delle prossime settimane

La Teco Corte Auto pronta a ripartire a pieno regime. Nelle scorse settimane alcune difficoltà legate al vaccino covid Sputnik, prima, e al conflitto in Ucraina, poi, hanno limitato l’impiego delle atlete russe Sabitova e Kulikova, ma adesso la Teco Corte Auto – che milita in Serie A1 – è di nuovo in pista per affrontare un intenso programma di partite.

Si parte domenica 3 aprile contro Norbello, poi Cagliari il 12 aprile, per chiudere il tour de force di fine stagione in casa contro Casamassima. Obiettivo scongiurare la discesa in Serie A-2. In campo ci saranno Arianna Barani, Valentina Roncallo e la slovena Tofant, con la riserva Ramona Paizoni pronta a subentrare.

Tutte le altre categorie del Cortemaggiore

Ma non solo serie A-1 femminile, il Tennistavolo Cortemaggiore è impegnato positivamente su tanti altri fronti. Prosegue a gonfie vele la stagione della formazione di C-1 maschile, che viaggia in alta classifica, così come anche la C-2 e la D-3. E poi i campionati giovanili, che si disputeranno a Terni dal 31 marzo al 2 aprile, dove il Tennistavolo Cortemaggiore schiererà ben 4 squadre al femminile: Under 15, 17, 19 e 21. Alla Coppa delle Regioni, in programma a Molfetta dal 12 al 15 aprile, saranno inoltre presenti due atleti del Cortemaggiore, inseriti nella selezione emiliano romagnola: Pietro Calarco e Andrea Bragadini.

Cortemaggiore sarà poi, ancora una volta, capitale italiana del Tennistavolo con l’organizzazione del Trofeo Pizza +1, in programma dal 16 al 18 aprile. Ben 6 categorie in campo – Over 5000, over 4000, over 3000, over 2000, over 1000, over 450 – con 16 campi gara a disposizione.