“Cantiere Welfare”, a Palazzo Farnese una giornata di confronto: tra salute, sostegno alle fragilità e progetti per minori e famiglie

15 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
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Domani, venerdì 16 ottobre, la Cappella Ducale di Palazzo Farnese accoglierà la giornata di lavori di “Cantiere Welfare”: dialogo e prospettive

Domani, venerdì 16 ottobre, la Cappella Ducale di Palazzo Farnese accoglierà la giornata di lavori di “Cantiere Welfare”: dialogo e prospettive di benessere nella città e per la comunità.

Un appuntamento rivolto a enti e istituzioni pubbliche, terzo settore, reti civiche e di cittadinanza attiva, che nella sessione mattutina – con inizio alle 9.45 – affronterà le sfide della programmazione socio-sanitaria territoriale, mentre nel pomeriggio – dalle 14.45 alle 17.45 circa – sarà dedicato alla presentazione di progetti partecipati e innovativi per minori e famiglie.

La formula dell’evento prevede, dopo i saluti introduttivi dell’assessora al Welfare Nicoletta Corvi e l’illustrazione in plenaria dell’ambito su cui i presenti saranno chiamati a confrontarsi, l’approfondimento delle singole tematiche.

Nella fascia mattutina, si parlerà di continuità delle cure tra ospedale e territorio, del progetto di vita e della rete dei servizi per la disabilità, di servizi e opportunità per la popolazione anziana, di azioni di contrasto all’escusione sociale in età adulta.

Nel pomeriggio, invece, il focus sarà sui progetti innovativi di Cantiere Welfare per minori e famiglie: dal coordinamento delle realtà che vivono e operano con gli adolescneti, alle azioni di sostegno alle responsabilità educative degli adulti; dalla conciliazione degli impegni di cura familiare e di lavoro, all’inclusione dei minori con background migratorio.

Entrambe le sessioni si concluderanno con la suddivisione in gruppi tematici chiamati a definire orientamenti, priorità e nuovi sviluppi progettuali.

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