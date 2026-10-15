Via Alberoni, Trespidi: “Residenti senza parcheggio e danni per le attività commerciali”

“È legittimo realizzare lavori per migliorare la città, ma è altrettanto legittimo chiedersi se l’amministrazione Tarasconi abbia valutato le conseguenze concrete per i residenti e le attività commerciali. In via Alberoni si rischia di creare una situazione insostenibile: con la strada interessata dai lavori, i parcheggi nelle strisce blu diventano indisponibili e i cittadini che, pur pagando regolarmente un abbonamento per la sosta, non sanno dove lasciare la propria auto”.

Così Massimo Trespidi, consigliere comunale della civica di centrodestra, raccoglie le segnalazioni degli abitanti della zona e solleva il problema della gestione del cantiere in concomitanza con la ripresa delle attività e l’avvio dell’anno scolastico.

Strisce blu e posti auto ridotti: le segnalazioni dei residenti

“Da quanto mi viene segnalato, i residenti di via Alberoni devono fare i conti con una riduzione improvvisa degli spazi disponibili: da una parte il cantiere, dall’altra gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale e delle strisce blu, che impongono di spostare le auto. La domanda è semplice: dove dovrebbero parcheggiare le persone che abitano in questo quartiere?”.

Una questione che, secondo Trespidi, non può essere liquidata come un semplice disagio temporaneo. “Parliamo di cittadini che pagano un abbonamento annuale per la sosta, spesso perché non dispongono di un garage o di un posto auto privato. È ragionevole che chiedano di poter usufruire di un servizio per il quale sostengono una spesa”.

L’impatto del cantiere sulle attività commerciali di via Alberoni

A preoccupare è anche l’impatto sui negozi della zona. “La riduzione dei parcheggi e le difficoltà legate al cantiere possono rendere meno agevole raggiungere le attività commerciali, scoraggiare i clienti e penalizzare chi lavora e investe in via Alberoni. Garantire un accesso comodo ai negozi è fondamentale per sostenere il commercio di vicinato e preservare la vitalità del quartiere”.

La critica alla programmazione dei lavori: “Meglio agosto anziché ottobre”

Al centro delle critiche c’è la scelta del periodo in cui eseguire i lavori: “Durante l’estate, tra metà luglio e la fine di agosto, i parcheggi erano ampiamente disponibili. Ora, con la ripresa delle attività commerciali, il ritorno alla piena operatività della città e l’avvio delle scuole, si interviene proprio quando la domanda di sosta aumenta e le esigenze di mobilità diventano più pressanti. Questo è un tipico esempio di lavori che, se programmabili, sarebbe stato opportuno realizzare ad agosto anziché a ottobre, evitando di concentrare i disagi in una fase così delicata per residenti ed esercenti. È inevitabile chiedersi se la programmazione sia stata coordinata tenendo conto di queste esigenze”.

Trespidi chiede alternative di parcheggio e informazioni sui tempi del cantiere

“Servono buonsenso, pianificazione e attenzione alle persone. Prima di avviare interventi che riducono ulteriormente i posti auto e mettono in difficoltà le attività economiche, occorre individuare alternative concrete e informare con chiarezza i cittadini sui tempi e sulle modalità dei lavori”, conclude Trespidi.

Il consigliere chiede quindi all’amministrazione comunale di “fare chiarezza sulla durata degli interventi in via Alberoni, sulle alternative di parcheggio previste per i residenti e sulla possibilità di riservare loro alcuni stalli durante il cantiere”.