Cantina Valtidone, poker di medaglie in Croazia al concorso internazionale “Il Mondo delle Malvasie”

Vinistra “Il Mondo delle Malvasie”, giunta alla sua 13^ edizione, è tra i più prestigiosi concorsi internazionali. Ci troviamo a Poreč in Croazia ed anche quest’anno migliaia di addetti ai lavori e appassionati sono intervenuti per rendere l’evento unico al mondo.

Gli esiti del concorso sono stati comunicati in questi giorni e Cantina Valtidone ha collezionato ben quattro medaglie d’argento, confermando che la Malvasia aromatica di Candia, anche se lavorata in tipologie diverse, regala spesso dei risultati molto soddisfacenti.

La Malvasia aromatica di Candia è un vitigno aromatico a bacca bianca con maturazione media-precoce, vigoria media e produzione costante. I suoi grappoli, una volta giunti a maturazione, presentano la caratteristica di riuscire a conservarsi a lungo sulla pianta. Ciò le conferisce una grande versatilità enologica che, in abbinamento alla sua ricchezza aromatica e alla buona struttura acida, permette ai produttori di spaziare fra diverse scelte di vinificazione.

Varietà antichissima, coltivata nel nord Italia già a partire dal 1400, ha trovato il suo habitat ideale sulle colline piacentine, riuscendo a raccontare perfettamente la tradizione enogastronomica di questo territorio.

I vini di Cantina Valtidone che si sono aggiudicati le quattro medaglie d’argento sono: Luna di Candia vino passito, ottenuto dall’appassimento delle uve di Malvasia provenienti da vigneti selezionati della Val Tidone: dal colore giallo dorato il suo profumo è intenso e al gusto rimanda piacevoli note di frutta candita e miele.

50 Vendemmie Colli Piacentini Malvasia DOC 2020 fermo, ottenuto dalla raccolta di uve di antichi vigneti che abbiano almeno 50 anni di età. Dopo le varie fasi di vinificazione, rimane in bottiglia per un lungo affinamento: tutto ciò per preservarne i profumi e la sua piacevole beva.

Aurora Colli Piacentini Malvasia DOC frizzante 2020 questo vino è ottenuto con il metodo della rifermentazione naturale in autoclave a temperatura controllata. Il suo profumo è aromatico, fruttato e floreale, al gusto è secco, fresco ed equilibrato.

Venus Colli Piacentini Malvasia DOC spumante dolce 2021. Questo vino è ottenuto mediante la spumantizzazione con il metodo Martinotti (metodo Charmat) per preservarne gli aromi primari sia al profumo che al gusto.

“Stiamo lavorando intensamente per una costante crescita qualitativa dei nostri prodotti – commenta con soddisfazione il Consiglio di Amministrazione di Cantina Valtidone – Grazie all’impegno dei nostri soci in vigna e al lavoro prezioso in cantina del nostro enologo e di tutti i collaboratori, siamo in grado oggi di offrire prodotti che possono competere con successo nei principali concorsi internazionali.”