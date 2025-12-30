Provincia di Piacenza premiata per i pagamenti pubblici sempre più efficienti grazie alla digitalizzazione

Pagamenti pubblici sempre più efficienti grazie alla digitalizzazione del sistema: premiata con un voucher di 25 mila euro la Provincia di Piacenza. L’obiettivo raggiunto dall’Ente di Corso Garibaldi grazie all’impegno del Servizio Bilancio Patrimonio Monitoraggio PNRR.

L’Ente di Corso Garibaldi infatti ha partecipato come Ente Sperimentatore al “Progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti Locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)”, il progetto implementato da Banca d’Italia, MEF, Agid, ANCI, IFEL e Upi nell’ambito del Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo per il supporto al processo di trasformazione digitale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dall’avviso, alla Provincia di Piacenza, è stato assegnato un voucher di 25 mila euro quale riconoscimento del contributo reso dall’Ente per la crescita dell’efficienza del sistema dei pagamenti pubblici.

La digitalizzazione dei sistemi di pagamento favorisce la sburocratizzazione, la dematerializzazione, la velocizzazione e il monitoraggio della spesa pubblica. Lo scopo a medio termine è raggiungere l’ambizioso obiettivo della totale digitalizzazione dei flussi di pagamento degli enti locali.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy