Capodanno, in piazza Cavalli lo show “Voglio tornare negli anni 90”. Al Municipale il tradizionale concerto di San Silvestro

Capodanno in piazza Cavalli. Nella serata del 31 dicembre piazza Cavalli si animerà, già dalle 21, al ritmo del dj set di Maurizio Popi, per poi lasciare spazio, dalle 22.30, al live show “Voglio tornare negli anni 90”, che debutterà a Piacenza con il nuovo format caratterizzante il tour europeo in partenza nel 2025, tra musica, effetti visivi e giochi di luce spettacolari.

Ad anticipare l’atmosfera speciale della serata sarà il tradizionale concerto di San Silvestro al Teatro Municipale, che il 31 dicembre alle 18 chiuderà il 2024 che ha segnato le celebrazioni per i 220 anni dalla sua fondazione. Sul palco, l’Orchestra Farnesiana diretta da Sesto Quatrini, con un programma che spazierà tra le più celebri note di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini (a chiusura dell’anno pucciniano), Amilcare Ponchielli, Pëtr Il’ič Čajkovskij e Georges Bizet.

A illustrare gli appuntamenti in programma sono intervenuti, stamani in Municipio, l’assessore agli Eventi e al Marketing Territoriale Simone Fornasari, la direttrice della Fondazione Teatri Cristina Ferrari e Lorenzo Pronti di Com-Unica, cui è stata affidata l’organizzazione del “Capodanno in piazza”, realizzato con il sostegno di Iren come main sponsor.

Nei prossimi giorni saranno resi noti tutti i dettagli relativi al rispetto delle norme di sicurezza per l’accesso al concerto in piazza Cavalli, gratuito e adatto, come ha sottolineato l’assessore, a un pubblico ampio e trasversale, di tutte le età, che vede anticipare a Piacenza la nuova edizione di uno spettacolo di grande successo.

Nella stessa direzione, la scelta di far partire i festeggiamenti già dalle 21 con il dj set, per offrire un’opportunità ulteriore di divertimento e valorizzare al meglio l’occasione di vivere il centro storico, anche grazie all’attività degli esercizi aperti.