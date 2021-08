Caporalato e lavoro in nero nel settore agricolo, vertice in prefettura: “Non solo repressione ma anche sensibilizzazione”

Nella mattinata odierna, il Prefetto Daniela Lupo ha presieduto un incontro del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, avente come focus il settore dell’agricoltura e le iniziative di prevenzione e contrasto al lavoro nero e al caporalato.

Il Prefetto ha ricordato come tale iniziativa vada ad assumere un ruolo complementare rispetto ai lavori dell’Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro, per gli aspetti dell’analisi e della formazione ed informazione dei lavoratori.

All’incontro hanno partecipato il dott. Millo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la dott.ssa D’Angelo dell’Agenzia delle Entrate, il dott. Zucchini dell’Azienda sanitaria locale, i rappresentanti di FLAI CGIL e FAI CISL nonché dell’INPS e della Questura – Ufficio immigrazione.

Nell’occasione, sono stati esposti i contenuti del Protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e del caporalato, sottoscritto lo scorso 14 luglio dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro, dal Ministero delle Politiche agricole e dall’ANCI, convenendo sull’opportunità di declinarlo in un protocollo attuativo territoriale.

L’obiettivo è favorire l’attivazione di più efficaci sinergie inter-istituzionali che permettano di promuovere la cultura della legalità, anche attraverso iniziative di prevenzione e non solo di repressione di eventuali illeciti.

Con riguardo al rispetto della legalità, il Prefetto ha ricordato come fondamentale resti la partecipata collaborazione di tutti i soggetti dalle associazioni di categoria, alle OO.SS. ai lavoratori, ai datori di lavoro, anche quali sensori del territorio nel segnalare agli Organi ispettivi e alle Forze di Polizia le eventuali condotte illecite di cui venissero a conoscenza.

Nell’attuazione del protocollo, saranno messe a sistema anche le altre iniziative già in essere nell’ambito del progetto FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020): dal protocollo DIAGRAMMI NORD, sottoscritto tra Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro, che pone l’accento sugli aspetti dell’integrazione e della legalità, con un approccio multidisciplinare, che vedrà la collaborazione di diversi soggetti ed associazioni del mondo sindacale ed agricolo, al progetto CAPACITY BUILDING avente come capofila la Prefettura e teso a rafforzare le competenze del personale, anche della Questura nonché a predisporre materiale informativo multilingue sui servizi delle PP.AA. del territorio così da migliorare i servizi all’utenza.