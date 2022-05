Capriolo gli taglia la strada, automobilista si schianta contro il guard rail: soccorso dai metronotte

Quella del 14 maggio è stata una notte piuttosto intensa per le guardie giurate di Metronotte Vigilanza che hanno soccorso un uomo vittima di un incidente e sventato un furto.

Sono le 01:04 quando un agente in servizio nella zona di San Polo ha notato un veicolo incidentato contro un guard rail. La guardia di Metronotte ha prestato immediatamente soccorso medicando la persona a bordo che presentava una copiosa fuoriuscita di sangue. Dalla centrale operativa sono state fatte partire poi le chiamate per 118 e 113 che sono intervenuti per portare l’incidentato in ospedale per le cure. Lo schianto è avvenuto per evitare un capriolo balzato improvvisamente lungo la strada.

Poco dopo, alle 01:47, una seconda Guardia Giurata di Metronotte ha notato, in un’azienda agricola in Località Settima di Gossolengo, un cancello parzialmente chiuso non rilevato nel primo giro di controllo. Verificando immediatamente il retro della proprietà ha trovato posteggiato un tir bianco con le targhe coperte. Al suo interno erano già caricati una ventina di bancali. Allertati i carabinieri che sono intervenuti sul posto è stato trovato l’ultimo portone sul retro aperto ed un muletto carico di materiale ancora acceso. All’interno dell’edificio e nelle pertinenze non sono state trovate altre persone.