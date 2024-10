Baseball – Memorial Fontana ridimensionato dal maltempo: finisce qui la stagione del Piacenza

Il perdurare del maltempo ha costretto il Milano 1946, organizzatore del torneo, a ridimensionare il calendario del III Memorial Robert Fontana U23. Le piogge abbondanti cadute nelle ultime settimane hanno reso impraticabili i diamanti di diverse delle 13 squadre iscritte, in special modo quelle del girone 3 emiliano del quale faceva parte Piacenza Baseball insieme a Crocetta Parma, Collecchio e Poviglio.

Meno problematica la situazione nei gironi 1 e 2 localizzati in Lombardia e Piemonte. Oltretutto la compagine più penalizzata è risultata proprio il Piacenza che è arrivata a lamentare ben cinque recuperi che onestamente sarebbe stato impossibile riprogrammare entro ottobre, ultime mese plausibile per una disciplina espressamente primaverile-estiva come il baseball. Da qui la sofferta decisione del comitato organizzatore del Fontana che ha annullato i recuperi assegnando un salomonico pareggio per la classifica. Il Piacenza, suo malgrado, non ha potuto far altro che accettare con buon senso e sportività la decisione.

Ai biancorossi resta la soddisfazione della vittoria ottenuta contro la Crocetta nell’unico incontro disputato. Alla luce della situazione venutasi a creare le semifinaliste saranno quindi Milano, Crocetta, Codogno e Seveso che nel prossimo week-end, sempre meteo permettendo, si contenderanno il Memorial che nelle prime due edizioni era andato nell’ordine a Piacenza (2022) e Codogno (2023).