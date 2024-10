Riparte il progetto Scuola Genitori a Piacenza il 25 ottobre, “Smartphone e social media. Ogni tecnologia ha il suo tempo”

Riparte il progetto Scuola Genitori a Piacenza il 25 ottobre con la serata intitolata “Smartphone e social media. Ogni tecnologia ha il suo tempo“.

Avere uno smartphone personale prima dei 14 anni e aprire un profilo personale sui social media prima dei 16 anni può essere molto dannoso per lo sviluppo cognitivo. Il tema viene affrontato venerdì alle ore 20:45 presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano in Via Sant’ Eufemia 12 a Piacenza alla Scuola Genitori con il pedagogista e direttore del C.P.P. Daniele Novara.

Informazioni

Ingresso gratuito.

info: scuola.genitori@cppp.it

0523/498594

