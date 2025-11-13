Controlli massicci per le strade di Castel San Giovanni, l’Arma: “Implementato il monitoraggio”

Con il sopraggiungere della stagione invernale e il recente cambio d’orario, è più facile che all’imbrunire possano verificarsi furti o altre tipologie di reato e che, dunque, vi sia maggior bisogno di controllo da parte delle forze dell’ordine.

La presenza di pattuglie costituisce un deterrente, ma anche una presenza rassicurante specie per tutti coloro che, complice l’approssimarsi delle festività natalizie, affolleranno strade, piazze e negozi.

E’ per questo motivo che il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza ha ulteriormente implementato la proiezione esterna, predisponendo servizi coordinati e posti di controllo ad elevata capacità operativa, costituiti da più pattuglie in grado di presidiare, controllare e rendere sicure, vaste aree urbane.

Già nel pomeriggio di oggi, Castel San Giovanni è stato interessato da tali servizi, che hanno visto la sinergica collaborazione di pattuglie della locale Stazione con altre dei territori limitrofi, oltre ad un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Piacenza.

Una presenza che assume particolare valore anche in termini di sicurezza percepita, in quanto consente al cittadino di avere sulla strada, nei luoghi di ritrovo o nei pressi della propria abitazione un presidio di legalità, in grado di offrire in maniera tempestiva sicurezza e protezione. Detti servizi, saranno replicati nei giorni a seguire su tutto il territorio del comune di Castel San Giovanni, come in altre aree del piacentino.

