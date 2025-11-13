Storie di Confesercenti, apre un nuovo Bar a Piacenza in via Veneto grazie all’impegno di una ragazza ucraina – AUDIO

Storie di Confesercenti, apre un nuovo Bar a Piacenza grazie all’impegno di una ragazza ucraina. Il direttore dell’associazione di categoria piacentina Fabrizio Samuelli ha incontrato in via Vittorio Veneto la titolare di “Angel Bar” Anzhela.

Avere un locale tutto mio era il mio sogno e mi sono impegnata per realizzarlo. Il lavoro sta andando molto bene.

Due sorelle con una storia importante

Siamo in Italia da circa 3 anni e la nostra famiglia vive ancora in Ucraina. Nel mio paese ho studiato e giocato a basket. Sono venuta in Italia a causa della guerra con l’intenzione di realizzarmi. Ho deciso di prendere questa strada lavorativa per entrare nel bar e dire: questa cosa è la forza del mio impegno!

Hai avuto difficoltà nell’apertura?

Tanta burocrazia, ma per fortuna sono stata aiutata nel cammino da Confesercenti.

Parliamo del bar

Ci troviamo a Piacenza in via Veneto 86B e siamo aperti dalle 6 del mattino alle 22 di sera. Proponiamo colazioni, pranzi e apertivi, mettendoci impegno e simpatia. La domenica siamo chiusi.

