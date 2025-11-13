Stalking, imputato un consigliere comunale di Ottone: chiesta la condanna a un anno

Stalking, chiesta la condanna a un anno per Marco Boccenti, consigliere di minoranza nel Comune di Ottone. Boccenti si era candidato anche a sindaco in occasione delle ultime elezioni del 2024. L’accusa per Boccenti è di aver perseguitato una dottoressa che per un periodo ha prestato servizio come guardia medica nel comune di Ottone. La donna, che si è costituita parte civile, ha chiesto anche un risarcimento di 30 mila euro. I fatti risalgono al 2020.

Il pubblico ministero Paolo Maini ha richiesto una condanna a un anno di reclusione, mentre la difesa ha chiesto l’assoluzione, definendo il procedimento “privo di fondamento”. La sentenza è attesa il 15 dicembre.

Boccenti respinge le accuse sostenendo di aver avuto solo incontri casuali con la donna e di non averla mai molestata.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy