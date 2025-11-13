Stalking, imputato un consigliere comunale di Ottone: chiesta la condanna a un anno

Stalking, chiesta la condanna a un anno per Marco Boccenti, consigliere di minoranza nel Comune di Ottone. Boccenti si era candidato anche a sindaco in occasione delle ultime elezioni del 2024. L’accusa per Boccenti è di aver perseguitato una dottoressa che per un periodo ha prestato servizio come guardia medica nel comune di Ottone. La donna, che si è costituita parte civile, ha chiesto anche un risarcimento di 30 mila euro. I fatti risalgono al 2020.
Il pubblico ministero Paolo Maini ha richiesto una condanna a un anno di reclusione, mentre la difesa ha chiesto l’assoluzione, definendo il procedimento “privo di fondamento”. La sentenza è attesa il 15 dicembre.
Boccenti respinge le accuse sostenendo di aver avuto solo incontri casuali con la donna e di non averla mai molestata.