Carenze igieniche in un fast food e in un’area di servizio, sanzioni per mille euro da parte dei Nas

Carenze igienico sanitarie in un’area di servizio e in un fast food, provvedimenti da parte dei Nas di Pama. Gli operatori sono intervenuti nei giorni scorsi per effettuare controlli nei punti di ristoro maggiormente frequentati in questi giorni di ferie.

Area di servizio

I militari hanno rilevato, in una attività presso un’area di servizio a Piacenza, significative carenze igienico-sanitarie con sporco diffuso sulle superfici e sotto le attrezzature nella cucina e la presenza di blatte morte e mosche. A seguito di queste irregolarità, al legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Fast food

Sempre a Piacenza, in un fast-food, è stata riscontrata la presenza di sporco e polvere su attrezzature e nelle zone dell’attività di difficile accesso durante le ordinarie operazioni di pulizia. Anche in questo caso, il legale responsabile è stato sanzionato con un importo pecuniario di 1.000 euro.