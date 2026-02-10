Carnevale Bobbiese 2026, tradizione, carri, musica e divertimento il 15, 21 e 22 febbraio

Carnevale Bobbiese 2026: tradizione, carri, musica e divertimento invadono Bobbio il 15, 21 e 22 febbraio

Dopo il grandissimo successo della scorsa edizione, il Carnevale Bobbiese è pronto a tornare nel 2026 con un programma ancora più ricco e coinvolgente. L’evento, organizzato dalla Pro Loco “Quelli che Pontano”, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari della provincia di Piacenza.

Le vie del centro storico di Bobbio si trasformeranno in un’esplosione di colori, musica e allegria: carri allegorici, maschere, balli, chiacchiere e immancabili frittelle animeranno la città, regalando a grandi e piccoli un’esperienza unica.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio, quando a partire dalle ore 14.00 sfileranno i carri allegorici per le strade di Bobbio, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti.

Il Carnevale proseguirà sabato 21 febbraio con una grande Festa in Maschera: dalle ore 23.00, nel nuovo tendone del Centro Sportivo, spazio a musica, divertimento e ricchi premi per una notte tutta da vivere.

Gran finale domenica 22 febbraio, ancora dalle ore 14.00, con il ritorno della spettacolare sfilata dei carri allegorici, pronta a stupire nuovamente il pubblico.

Il Grande Carnevale Bobbiese si conferma così un mix perfetto di tradizione, divertimento, musica e creatività, capace di coinvolgere l’intera comunità e attirare visitatori da tutto il territorio.

Nel cuore di Bobbio vi aspettano giorni di pura allegria: non mancate, il Carnevale Bobbiese 2026 è pronto a stupirvi ancora!

