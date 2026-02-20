Ultimi giorni di apertura per Sillabari d’Appennino, la mostra di XNL propone un percorso di scoperta e memoria fino al 22 febraio

Ultimi giorni di apertura per Sillabari d’Appennino, la mostra di XNL inaugurata nel dicembre scorso che presenta le opere fotografiche di Alessandra Calò e Sergio Ferri.

Fino al 22 febbraio, con ingresso gratuito, Sillabari d’Appennino accompagna i visitatori in un percorso di scoperta e memoria. Dalla residenza artistica di Calò sui monti di Reggio Emilia è nato Rogazioni Silvestri – Erbario Mistico d’Appennino: fotografie che ripercorrono il legame tra uomini e territorio e si intrecciano con la poesia, grazie ai versi di Mara Redeghieri presentati a corredo delle opere. Le Terre alte di Sergio Ferri spostano il focus sull’alta provincia piacentina, proponendo una galleria di volti e frammenti di paesaggio che raccontano la vita di chi questi luoghi ha scelto di viverli e di non abbandonarli, nonostante le difficoltà.

Sillabari d’Appennino è a cura di Enrica Carini, che è anche coordinatrice dell’attività Educational di XNL e in queste settimane ha condotto per le scuole di ogni ordine e grado Atelier progettati appositamente per realizzare un’esplorazione attiva dello spazio e delle opere, e per avvicinarsi alle tematiche proposte dagli artisti in mostra

La mostra è aperta venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19 e su prenotazione (info@xnlpiacenza.it) per scuole e gruppi.

Il programma Arte di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.

