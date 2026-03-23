Maggiore sicurezza a Carpaneto, rafforzato il sistema di videosorveglianza

Negli scorsi mesi si è concluso un importante intervento di potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale, realizzato dal Comune di Carpaneto in collaborazione con l’Unione Valnure Valchero e coordinato dalla Polizia Locale dell’Unione.

Si tratta di un progetto reso possibile grazie alla partecipazione a un bando ministeriale di alcuni anni fa, che ha consentito all’Unione di ottenere complessivamente circa 270.000 euro di contributi, poi ripartiti tra i Comuni per l’installazione di nuovi impianti.

Per quanto riguarda Carpaneto, l’intervento ha interessato diversi punti strategici:

via Giancarlo Rossi, dove sono state installate due telecamere agli incroci con via Pallastrelli e viale Vittoria;

Ciriano, con una telecamera all’incrocio della chiesa, e un’altra all’ingresso da Carpaneto;

due telecamere nel piazzale del parcheggio dell’area scolastica.

Si tratta di sistemi orientati alla copertura del territorio, pensati per monitorare il passaggio di persone e mezzi e garantire un controllo continuo, 24 ore su 24, nelle aree più frequentate e sensibili.

Questo intervento si affianca a quello già realizzato nel 2025 e agli altri sviluppati nel corso degli anni, in un percorso coerente e progressivo di rafforzamento della sicurezza urbana.

Oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato significativo: nel capoluogo risultano videosorvegliati tutti i principali punti di aggregazione, mentre su tutto il territorio comunale – comprese le frazioni – è assicurata la copertura degli accessi lungo le principali direttrici viarie.

Un investimento concreto sulla sicurezza, che rafforza la capacità di prevenzione e supporta il lavoro delle forze dell’ordine, a tutela della nostra comunità.



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