Casa di comunità di Lugagnano, Molinari (Pd): “Felice che il progetto continui, fondamentale per far vivere la montagna” – AUDIO

Casa di comunità di Lugagnano, Molinari: “Felice che il progetto continui. Rispondere ai bisogni sanitari dei cittadini è fondamentale per continuare a far vivere la montagna”

«Con il reperimento di ulteriori risorse finanziarie annunciato dall’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini e il rogito del terreno da parte dell’Asl, possiamo dire che la Casa di comunità di Lugagnano si farà, e questa è un’ottima notizia. Il progetto, infatti, rappresenta appieno il modo in cui interpreto il ruolo della Regione nell’essere un ente vicino ai territori, grazie a investimenti e servizi che consentano ai cittadini di rimanere a vivere in montagna e nei piccoli centri di collina.

Da quando sono consigliere regionale, è uno dei risultati di cui vado più orgoglioso. Nei prossimi anni i cittadini di Lugagnano, Castellarquato, Morfasso e Vernasca avranno spazi funzionali ai loro bisogni sanitari dove sarà possibile effettuare visite e controlli. Il progetto di Casa di Comunità è nato nel 2018 con i primi sondaggi nei Comuni, che si sono dimostrati molto uniti, e quattro anni fa, con l’allora direttore Luca Baldino e grazie all’intervento del presidente Stefano Bonaccini, vennero reperiti i primi 800.000 euro per avviarlo.

Voglio ringraziare l’assessore Donini che, nonostante il complicato momento finanziario dovuto anche alle conseguenze del Covid, ha creduto nel progetto investendo e consentendo dunque l’avvio della progettazione dei lavori. E’ un momento delicato per l’intero sistema sanitario e questo investimento rappresenta la conferma di quanto la Regione Emilia-Romagna voglia investire per garantire a tutti i cittadini, anche delle vallate, di colmare le distanze verso la pianura per poter godere appieno dei servizi della nostra sanità pubblica. Ringrazio anche i sindaci che hanno lavorato di comune accordo per ottenere un risultato importante per la comunità della Val d’Arda»