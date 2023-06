“Dalla Terra alla Tavola” dalla birra artigianale ai vini DOC piacentini – AUDIO

Piacenza è terra di vini, ma non solo. Da diversi anni, infatti, sempre più piacentini hanno scelto di dedicarsi anche alla produzione di quella che a poco a poco sta diventando una nuova specialità del nostro territorio: la birra artigianale. In questa 5^ puntata della nostra rubrica “Dalla Terra alla Tavola” conosciamo vini e agribirre del territorio piacentino.

Iniziamo con lo scoprire i segreti di coloro che ogni settimana portano le proprie schiumose e frizzanti bionde al Mercato Coperto di Campagna Amica. Anche perché la produzione di birra è un’attività complessa che richiede tanta dedizione e pazienza, soprattutto se si vogliono rispettare le buone norme della sostenibilità e della genuinità. Ne parliamo con Emanuele Aimi, titolare del birrificio Green Dog Brewery, azienda agricola biologica che si trova a Lugagnano Val d’Arda. Azienda che annovera 45 ettari di terreno, buona parte seminati ad orzo, mentre una piccola parte viene lasciata per la raccolta di frutti selvatici.

Ascolta “Dalla Terra alla tavola” quinta puntata con Emanuele Aimi e Valerio Galli:

Green Dog Brewery

Green Dog Brewery può contare su un impianto in grado di produrre circa mille litri al giorno di pura birra artigianale, ovvero non pastorizzata e non filtrata. Il metodo di produzione adottato da Green Dog risale al 1800 ed è rispettoso dei tempi e delle temperature necessarie che garantiscono qualità e profumi.

“La nostra scelta è di trattare il prodotto al meglio, il prodotto naturale ha maggiore qualità”, commenta Aimi.

Parlavamo all’inizio di questa nuova dicotomia del nostro territorio, rappresentata dal tradizionale vino e dalla “nuova” birra. Ebbene l’azienda di Emanuele Aimi ha trovato il modo (un modo originale e molto gustoso) di far convivere queste due anime: il risultato è una birra realizzata con il mosto dei vini piacentini.

“Siamo molto legati al territorio, anche per questo la nostra azienda lavora molto con prodotti a base di vino”, spiega Aimi. Proprio in questo contesto rientra la specialità dell’Italian Grape Ale, appunto un tipo di birra aromatizzato con mosto d’uva.

“E’ un tipo di birra che dallo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento come modello mondiale, nato nel 2006 proprio in Italia. Un ibrido molto buono, piacevole, che lascia sempre la sensazione della birra ma che lega moltissimo con i nostri prodotti. Noi ci stiamo legando al Monterosso che è composto da Ortrugo, Malvasia e Moscato”.

L’enoteca del Mercato Coperto di Campagna Amica

Al Mercato Coperto di Campagna Amica è presente anche una ricchissima enoteca. Ospite della rubrica “Dalla Terra alla Tavola” Valerio Galli, responsabile provinciale di Campagna Amica. “La nostra area enoteca rappresenta tutte le eccellenze del nostro territorio, le nostre valli piacentine, impersonate da ben 21 cantine”. E quando si parla di eccellenze del nostro territorio si parla ovviamente delle tre DOC: gutturnio, ortrugo e colli piacentini.

Di colore rosso rubino il Gutturnio risalirebbe all’epoca romana e prende il nome dal gutturnium, il boccale ritrovato nel 1878 da un pescatore nelle acque del Po a Croce Santo Spirito. L’ortrugo è il vino bianco dal colore paglierino e dal gusto delicato. Un vino ottenuto dal vitigno autoctono che fino a poco più della metà del secolo scorso si utilizzava e coltivava solo come uva da taglio, poi vinificato all’inizio degli anni settanta grazie alla lungimiranza di alcuni produttori locali. Vini che si abbinano perfettamente con il cibo di queste terre. I vini doc dei Colli piacentini annoverano Malvasia, Trebbiano, Pinot, Chardonnay e Cabernet Sauvignon. Ovviamente, poi, non mancano i vini biologici.

Ma ciò che rende speciale il servizio all’interno del Mercato Coperto di Campagna Amica è l’accompagnamento del cliente al giusto acquisto. Oltre alla vendita diretta, infatti, i clienti possono partecipare a degustazioni guidate durante le quali la somministrazione del calice e l’assaggio diventano un offerta in più al consumatore.

Conosci i produttori al Mercato Coperto di Campagna Amica

