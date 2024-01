Casatese – Piacenza, domenica la diretta di Radio Sound

Il pari con la Caratese ha impedito al Piacenza di Rossini di issarsi al secondo posto in solitaria e di scavalcare Varesina ed Arconatese (leggi qui). I biancorossi tuttavia, ancora imbattuti dall’arrivo del nuovo tecnico, rimangono nel treno di testa a -4 dal Caldiero Terme con 16 gare da disputare in questo campionato. Una rincorsa difficile, ma ancora assolutamente possibile. A Silva e compagni serviranno i 3 punti domenica, nel match delle 14:30 contro la Casatese.

Bassanini, che qualità!

La favola del numero 37 biancorosso diventa ogni giorno più bella. Gettato nella mischia da Rossini che ha avuto l’ardire di farlo esordire in prima squadra, si è poi meritato la titolarità. Le sue prestazioni hanno convinto la società a fargli un contratto, ma non finisce qui: il tecnico nei post partita continua a dire che ha ampi margini di miglioramento e nella gara di mercoledì pomeriggio tutti quanti abbiamo capito il perché. Il primo gol del giovane piacentino è davvero da talento puro. Dopo lo stop con una finta a rientrare salta di netto due uomini e di piatto, in diagonale, beffa il portiere. Bassanini era appena stato inserito in campo al posto di Ndoye e quello era di fatto il suo primo pallone toccato della partita. Sarà sicuramente in campo a Giussano domenica.

Un black out che costa caro

A beffare i biancorossi sono stati due minuti di follia che hanno rimesso in discussione una partita che sembrava già ampiamente acquisita. Un calcio di punizione e una ripartenza hanno permesso alla Folgore (già fatale all’andata) di strappare un pari al “GarillI”. Due errori di lettura, certamente, ma anche cambi obbligati dopo il forfait di Napoletano e Tourè per crampi che hanno costretto la squadra ad un assetto praticamente inedito (Leggi qui i “Punti di vista” di Andrea Amorini).

Ancora una partita a porte chiuse

E’ già la seconda volta in questo campionato. I tifosi del Piacenza non potranno sostenere la squadra dagli spalti. Non si giocherà a Casatenovo, ma a Giussano. Il motivo? Proprio in concomitanza della partita a Casatenovo si terrà la “Giornata del Ringraziamento”, una festa di paese con carri e trattori. Data l’impossibilità di avere un flusso come quello dei tifosi del Piacenza è stato deciso di spostare la partita a Giussano, a 12 km di distanza. I problemi però non sono finiti qui, perché ben presto ci si è resi conto che questo impianto non era certo idoneo ad ospitare una partita di serie D. Per questo è stato deciso di giocare a porte chiuse. I tifosi della curva hanno comunque deciso di seguire la squadra a Giussano e di tifare dall’esterno dello stadio.

Casatese, una squadra in salute

La Casatese costò la seconda sconfitta consecutiva a Maccarone nel girone di andata e si presenta a questa partita dopo una serie positiva di risultati: i ragazzi di Commisso non perdono dallo scorso 3 di dicembre, quando il Desenzano si impose di misura proprio a Casatenovo. Da quel momento sono arrivate 3 vittorie e 3 pareggi che hanno rilanciato i lombardi al 9° posto ben lontani dalla zona rossa della classifica. Una squadra che negli ultimi due turni è stata in grado di bloccare sul pari niente meno che il Brusaporto e la capolista Caldiero Terme. I locali hanno diversi giocatori abituati a segnare: da Alessio Cargiolli, autore di 6 centri, a Davide Stefanoni e Mattia Isella con 7 centri a testa. Insomma si preannuncia una gara tutt’altro che semplice, anche in considerazione del fatto che il Piacenza dovrà ancora una volta fare i conti con le assenze

Piacenza, la probabile formazione

4-3-3 Maianti, Napoletano, Somma, Silva, Artioli, Zini, Corradi, Touré, Bassanini, D’Agostino, Marquez. All. Rossini

Non rrecuperano gli infortunati Iob, Gerbaudo e Andreoli. Moro è ancora squalificato.

Il turno di campionato

Domenica 21 gennaio, ore 14:30

Arconatese – Crema

Caravaggio – Legnano

Ciserano – Brusaporto

Desenzano – Club Milano

Folgore Caratese – Ponte San Pietro

Pro Palazzolo – Clivense

Real Calepina – Varesina

Tritium – Caldiero Terme

Casatese – Piacenza

Villa Valle – Castellanzese

La classifica

Caldiero Terme 45; Varesina, Piacenza e Arconatese 41; Pro Palazzolo 37; Desenzano e Brusaporto 35; Villa Valle 32; Casatese 31; Caravaggio 30; Club Milano 29; Real Calepina e Ciserano 27; Castellanzese e Folore Caratese 25; Legnano 24; Clivense 23; Tritium 20; Crema 16; Ponte San Pietro 15