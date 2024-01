Punti di vista: “Mi preoccupano solo gli infortuni”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Folgore Caratese – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Sono preoccupato solo dagli infortuni: questa è la massima dei miei punti di vista. In questo momento la squadra avrebbe bisogno di alternare giocatori e di avere tanta energia dalle riserve, ma le scelte dalla panchina sono in gran parte figlie di necessità e non di strategie. Per questo temo la prossima trasferta contro la Casatese.

Eppure, nonostante le problematiche che vi ho detto ed il fatto che ci sono giocatori in questo momento non brillantissimi, la squadra oggi nel secondo tempo ha fatto venti minuti splendidi con due reti ed altrettante occasioni. Purtroppo sono bastate due distrazioni nella fase difensiva per riaprire una partita contro una squadra che nel primo tempo aveva fatto vedere di avere qualità.

Ci vediamo domenica, sperando che le mie preoccupazioni siano infondate…

