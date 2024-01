LIVE Piacenza – Folgore Caratese: Calcio d’inizio al Garilli!

Continua il momento d’oro degli uomini di Rossini che, con il trionfo esterno ai danni del Villa Valle, hanno raggiunto 10 risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie e 3 pareggi. I biancorossi sono pronti a tornare in campo oggi 17 gennaio alle ore 18:00 nel turno infrasettimanale contro la Folgore Caratese: dopo il k.o. dell’andata per due reti a zero, il Piacenza è pronto a rifarsi e a conquistare sul suo campo i 3 punti, nonostante l’assenza di Moro causa l’ingenuità che gli è costata l’espulsione nell’ultima gara di campionato.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, via al match di chiusura del turno infrasettimanale del Girone B di Serie D. Piacenza in classica divisa biancorossa, ospiti in completo blu.

2′- Ospiti partiti molto forte: già decisivo Maianti su una conclusione ravvicinata.

4′- Occasione Piacenza con Viscovo che sbaglia completamente il rinvio dal fondo e calcia addosso a Recino. La deviazione del numero 9, però, finisce a lato e salva gli ospiti.

9′- Ritmi molto bassi in questi primi minuti, entrambe le squadre sembrano non voler azzardare nessuna giocata.

14′- I biancorossi iniziano a schiacciare gli avversari nella loro area di rigore. Occasione per Recino che viene servito perfettamente da D’Agostino, poi fermato da un bell’intervento difensivo di Floridia.

19′- Fraseggio prolungato da parte degli uomini di Rossini che però non riescono a incidere sulla partita: risultato invariato.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Maianti; Napoletano, Silva, Somma, Artioli, Kernezo, Tourè, Corradi, Ndoye, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Folgore Caratese (4-2-3-1): Viscovo; Marchi, Arpino, Floridia, Panatti, Scapuzzi, Caporali, Bright, Cavallini, Balamontis, Barranco. All Parlato.

Il prepartita