“Casette” natalizie destinate al volontariato, entro il 9 settembre le domande

E’ il 9 settembre prossimo, il termine entro cui le associazioni di volontariato e di promozione sociale – rientranti nelle categorie previste dall’articolo 4 del Codice del Terzo Settore – possono presentare domanda per l’utilizzo di una delle 5 casette che saranno destinate a vetrina di solidarietà nel periodo natalizio, con collocazione in piazzetta Plebiscito e disponibilità, a rotazione, dal 23 novembre al 24 dicembre compresi.

Sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page, si può consultare il testo integrale dell’avviso pubblico emanato dall’Amministrazione comunale, scaricando inoltre l’apposito modulo di domanda da inviare entro la scadenza prevista, tramite PEC, a: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it . L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve riportare la dicitura “Avviso pubblico per la raccolta di interesse da parte delle associazioni di volontariato e promozione sociale per il periodo natalizio 2024”.

Alla richiesta dev’essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto presentante, l’elenco dei partecipanti con l’indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e dell’associazione di appartenenza, una descrizione sintetica dei servizi svolti dall’associazione e una dichiarazione sostitutiva di certificazione e o dell’atto di notorietà, debitamente sottoscritta.

Si invitano inoltre le associazioni a indicare la preferenza delle date in cui si intende usufruire degli spazi a disposizione, partendo da un minimo di due giorni. In caso di sovrapposizione tra i periodi oggetto di richiesta, si disporrà un incontro tra i sodalizi coinvolti e successivamente, solo in caso di mancato accordo, le assegnazioni potranno avvenire tramite sorteggio.

