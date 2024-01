Volley – Catania-Gas Sales Piacenza 1-3, i biancorossi battono l’ultima della classe, ma Lucarelli esce per infortunio

La Gas Sales Piacenza pur priva di Leal, ancora non a disposizione del tecnico Anastasi, fa il suo dovere e regola l’ultima in classifica Catania in Sicilia in quattro set, restando nella scia del tandem in vetta alla classifica di Superlega Trento e Perugia e conseguendo il quarto successo consecutivo in campionato. Unico neo della serata l’infortunio di Lucarelli di cui bisogna capire l’entità: lo schiacciatore brasiliano ha infatti lasciato il rettangolo di gioco nel corso del quarto parziale per un problema al polpaccio che richiederà accertamenti già nella giornata di lunedì (dovrebbe trattarsi di una sostituzione precauzionale).

I primi due set sono all’insegna dell’equilibrio con Piacenza che prova a “scappare” nello score ed i locali che riescono ad impattare nel cuore dei medesimi. Il finale è però completamente diverso: nel primo set un turno al servizio di Recine e la straordinaria prova a muro dei biancorossi (saranno ben 11 contro un solo muro di Catania) hanno permesso agli ospiti di imporsi 25-19. Nel secondo set Catania sfrutta la straordinaria prova di Buchegger e Randazzo e riacciuffa Piacenza sul 1-1, chiudendo 25-23.

Da quel momento però esce tutta la qualità di Piacenza, sorretta dalla straordinaria prova di Checco Recine, autore di 20 punti e di un Simon che ha chiuso con l’85% in attacco. Gli emiliani aumentano i giri del motore e vincono i successivi due parziali (25-17 e 25-23), portando a casa tre punti preziosissimi per la classifica, anche in considerazione dello scontro diretto tra Perugia e Civitanova.

Mercoledì, alle 19:30, ora italiana, la Gas Sales Piacenza sarà di scena a Berlino per la gara di Champions che vale l’accesso diretto ai quarti di finale.

Le parole di Francesco Recine

“Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta e abbiamo cercato fin dall’inizio di dare la nostra impronta di gioco alla gara. Stiamo giocando e viaggiando tanto senza poterci allenare, abbiamo gettato il cuore oltre all’ostacolo e credo che sia uscito tutto il nostro carattere. Lavoro tanto per raggiungere l’obiettivo estivo che sono le Olimpiadi e per arrivarci devo fare bene con la mia squadra”.

FARMITALIA CATANIA – GAS SALES PIACENZA 1-3

(21-25, 25-23, 17-25, 23-25)

FARMITALIA CATANIA: Massari 6, Masulovic 8, Buchegger 28, Randazzo 18, Bossi 1, Orduna, Cavaccini (L), Baldi, Basic, Tondo 1, Frumuselu, Zappoli. Ne: Pierri (L), Santambrogio. All. Bua.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 11, Simon 9, Romanò 16, Recine 20, Ricci 4, Brizard 6, Scanferla (L), Gironi 1, Andringa 1, Alonso 1. Ne: Hoffer (L), Caneschi, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Rossi di Genova, Lot di Treviso.

NOTE: durata set 26’, 34’, 27’, 31’ per un totale di 118’. MVP: Francesco Recine. Farmitalia Catania: battute sbagliate 20, ace 7, muri punto 1, errori in attacco 7, ricezione 38% (25% perfetta), attacco 49%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 16, ace 4, muri punto 11, errori in attacco 8, ricezione 45% (27% perfetta), attacco 50%.

La partita

I sestetti

CATANIA: Buchegger, Orduna, Massari, Randazzo, Bossi, Masulovic, Cavaccini (L). All. Bua

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Alonso, Ricci, Scanferla (L). All. Anastasi

Primo set

Simon apre le danze 1-0. Piacenza avanti 5-3. Parallela di Massari 7-6. Grande diagonale di Romanò 9-6. Errore di Romanò 9-8. Mani out di Recine 10-8 per Piacenza. Grande attacco di Recine ed invasione a muro di Catania 8-11, Piacenza scappa nello score. Mani out di Randazzo 9-11. Ace di Buchegger 10-11 e Catania torna a -1. Errore di Recine 11-11. Tocco di seconda di Brizard 11-13. Invasione del palleggiatore biancorosso 12-13. Ace di Randazzo. Ace di Randazzo 13-13. Muro di Simon 13-15. Diagonale di Buchegger 14-15. Errore di Simon che attacca out 15-15.

Errore di Lucarelli e Catania passa a condurre per la prima volta nella partita 17-16 ed Anastasi chiama timeout. Da posto 2 Romanò fa partire un tracciante che non lascia scampo ai locali 17-17. Pipe a bersaglio di Randazzo 18-17. Errore di Randazzo 18-18. Simon spara out dai 9 metri 18-19. Fuori Masulovic, al suo posto Andrea Baldi. Pallonetto di Romanò 19-19. Randazzo ancora a segno da posto 4 20-19. Grandissimo muro di Piacenza, Brizard e Ricci 20-20! Grande Ace di Recine 20-21 e sorpasso Piacenza! Lucarelli allunga per i biancorossi in diagonale 20-22. Da seconda linea passa Buchegger 21-22. A tutto braccio Lucarelli 21-23. Ace di Giorni e set point 21-24! Piacenza chiude 25-21

Secondo set

Parziale equilibrato in avvio 5-6. Grandissimo attacco di Lucarelli da seconda linea 6-7. Sotto rete Lucarelli con una zampata 6-8. Grande muro di Brizard 6-9, quinto punto personale per il palleggiatore di Piacenza. Massari risponde 7-9. Lucarelli ancora a segno e Bua chiama timeout 7-11. Scanferla fa due difese straordinarie, ma non riesce ad evitare il punto dei locali 8-11. Randazzo a segno 9-11. Buchegger 10-11 e il set torna in equilibrio. Randazzo con il mani out impatta 11-11. Primo tempo di Masulovic e Catania passa a condurre 12-11. Anastasi chiama timeout. Pipe di Recine 12-12.

Romanò, Recine e Simone murano Randazzo 12-13. Ace di Lucarelli 12-14! Free ball di Simon 12-15. Ennesimo muro di Piacenza 12-16, Recine! Romanò da posto 2 buca la difesa locale 13-17. Contro attacco di Buchegger 15-17. Ace di Buchegger 16-17. Grandissima tecnica di Recine che con un muro a tre schierato passa in pallonetto 16-18. Ace di Randazzo 18-18. Altro Ace di Randazzo 19-18. Buchegger 20-19! Ancora Randazzo 21-19. Buchegger in diagonale 22-19. Buchegger ancora a segno 23-20. Piacenza torna a -1 (23-22). Primo tempo di Masulovic 24-22, Catania vicinissima al set. Giallo a Simon. Massari serve in rete 24-23. Lucarelli al servizio, ma Buchegger chiude il parziale 25-23.

Terzo set

Grandissimo attacco di Recine, senza riconcorsa 2-5. Dopo tre attacchi consecutivi Masulovic chiude il punto 5-7. Primo tempo Masulovic 6-8. Free ball di Simon 6-10! Bua chiama timeout! Errore di Lucarelli. Primo tempo di Simon 7-11. Buchegger spara out 12-8 per Piacenza. Buchegger da posto due 12-9. Primo punto nella partita dell’ex Tondo 10-12. Randazzo spara out 10-13.

Checco Recine trova il suo 15esimo punto personale 10-14. Errore di Catania 10-15. Partita monumentale di Checco Recine 12-17. Romanò da posto 2 (13-18). Baldi entra per il servizio, ma spara in rete 14-19. Grandissimo salvataggio di Recine e Romanò con il mancino ottiene il 14-20! A tutto braccio Romanò 14-21. Randazzo attacca out 14-22. Errore di Randazzo che attacca in rete 15-23. Buchegger da seconda linea 23-16. Lucarelli regala il set point a Piacenza 16-24. Il set si chiude 17-25.

Quarto set

Catania mette a segno i primi due punti del parziale. Avvio equilibrato 3-3. Out il muro di Piacenza 6-5. Pallonetto di Buchegger 7-6. Tondo serve in rete 7-7. Yuri Romanò con la free ball permette ai biancorossi di superare i locali 7-8. Lucarelli esce per infortunio, al suo posto entra Gironi. Grande attacco di Recine 8-11. Errore in attacco per Catania 8-12. Muro di Buchegger 11-13. Pallonetto di Romanò. Ace di Buchegger 13-14. 25esimo punto di Buchegger. Catania impatta 15-15.

Ennesimo punto di Buchegger e c’è il sorpasso di Catania 16-15. Alonso sbaglia il servizio 17-16. Muro di Brizard 17-17. Muro di Andringa 17-18. Primo tempo di Masulovic 19-20. Simon spara out 20-21. Mani out di Randazzo 21-22. Errore al servizio di Buchegger 21-23. Gironi serve in rete e restituisce il favore 22-23. Invasione di Catania 22-24, Piacenza ha la palla del match. I biancorossi chiudono 25-23