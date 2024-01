“Giuseppe Verdi e il Risorgimento”, incontro il 16 gennaio alla sede della Famiglia Piasinteina

Martedì 16 gennaio alle ore 17.30 a cura dell’Associazione culturale Piacenza Città Primogenita si terrà un incontro dal titolo “Giuseppe Verdi e il Risorgimento”.

All’incontro, che si terrà presso la sede della Famiglia Piasinteina in via X Giugno 3, interverranno Marco Corradi (autore del libro “Verdi non è di Parma” – 2023) e Carlo Giarelli (editorialista autore di vari articoli a tema storico e politico-sociale).

Fra le personalità che hanno i sogni di un intero popolo verso la libertà figura sicuramente Giuseppe Verdi che con le sue composizioni è diventato simbolo dell’identità culturale per una Italia Unita.

Le sue opere non erano solo amate dal popolo e dagli appassionati ma assunsero anche da richiamo a quei valori risorgimentali che nacquero proprio quando i moti rivoluzionari dell’ottocento scuotevano la nostra amata penisola invasa dagli stranieri. Opere musicali che infiammavano gli italiani verso il patriottismo, il Risorgimento, la libertà.



Un impegno quello risorgimentale di Verdi che gli fu riconosciuto da tutta l’Italia unita tanto che nel 1874 il re Vittorio Emanuele II lo nominò senatore a vita. Incarico che peraltro Verdi non svolse pienamente, preferendo di dedicarsi pienamente alla sua musica.

Alla sua morte, il 27 gennaio 1901, le migliaia di persone che intervennero alle sue esequie intonarono il “Va’ pensiero”, salutando così uno dei massimi protagonisti del Risorgimento.

La partecipazione è libera.