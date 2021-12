Cattedrale di Piacenza, gli eventi del 18 e 19 dicembre 2021. Si parte s abato 18 dicembre alle ore 21.00 nella Cattedrale di Piacenza, nell’ambito delle attività celebrative inaugurate in questo periodo d’Avvento per i 900 anni dalla sua fondazione, si terrà il concerto di Spirit Gospel Choir. Ancora viva nella memoria è l’esibizione che lo stesso coro vi aveva tenuto alla fine del dicembre 2019, uno degli ultimi prima che l’arrivo della pandemia cambiasse le nostre vite.

Il ricordo per tutti è ancora legato all’emozione che si era venuta a creare in quel luogo denso di energia grazie alla sentita partecipazione a quella che il Vescovo, allora monsignor Gianni Ambrosio, aveva definito una “catechesi cantata”.

Spirit Gospel Choir è un coro di più di cinquanta elementi attivo del 2012 sotto la guida di Andrea Zermani che fin dalle sue origini ha voluto fortemente andare al di là dei luoghi comuni e delle barriere di genere per affrontare un percorso intenso alla ricerca dell’essenza stessa della musica gospel e del suo senso più profondo e spirituale. Ogni singolo brano del repertorio del coro non viene scelto in maniera casuale o dettato dalla moda del momento, bensì riflette il sentire dei suoi componenti, un momento particolare della loro storia, ha un significato condiviso che aiuta a costruire quei legami indissolubili su cui si fonda la vita di questa comunità di elezione che è Spirit.

Domenica 19 dicembre 2021, ore 15:30 – «Un albero in pasta». Laboratorio didattico per bambini

Torna il consueto appuntamento domenicale con i laboratori per bambini del Natale Ad Arte della Cattedrale di Piacenza. Questa domenica è la volta di «Un albero in pasta», laboratorio con il quale i bambini potranno dar sfogo alla creatività natalizia utilizzando la pasta cruda, per creare dei bellissimi alberi di Natale.



Posti limitati per garantire il corretto distanziamento.

PRENOTAZIONE: obbligatoria: cattedralepiacenza@gmail.com | 331 4606435

ETÀ CONSIGLIATA: 5 – 11 anni

Contributo di partecipazione: €2,00

Obbligo di GreenPass per accompagnatori che sosteranno nell’aula o per maggiori di 12 anni presenti alle attività.

Domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 17:00 alle 19:00: «San Francesco dall’alto». Apertura straordinaria della Salita in San Francesco

Tornano le aperture straordinarie della salita alla facciata di San Francesco, nell’ambito delle manifestazioni per il «Natale ad Arte» della Cattedrale.

Un’occasione unica “in quota” che a Piacenza consentirà di apprezzare la chiesa di San Francesco, Piazza dei Cavalli e Palazzo Gotico dall’alto, con la piazza meravigliosamente illuminata per le festività natalizie, da un punto di vista inusuale e inedito, in occasione del cantiere di restauro delle coperture della chiesa. Ultime date possibili prima della chiusura definitiva.

Obbligo di Green Pass per maggiori di anni 12

Biglietto: 4€

Prenotazione consigliata a sanfrancesco.pc@gmail.com oppure 349. 5169093