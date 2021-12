Località Crocione, riqualificata la strada di Gerbido. Tassi: “Risolviamo una problematica segnalataci dai cittadini”

Era una richiesta proveniente da molti cittadini della zona, fatta propria dal consigliere Giancarlo Migli (Fratelli d’Italia) e trasferita all’Amministrazione, che nei giorni scorsi ha concluso l’intervento di riqualificazione di Strada di Gerbido, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Strada Statale n. 10 e la località Crocione.

“E’ un tratto di strada particolarmente strategico per la circolazione nella zona e per la frazione di Gerbido – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – su cui siamo riusciti a intervenire con un progetto di completa riqualificazione della pavimentazione. Ringrazio gli uffici che hanno seguito l’esecuzione dell’intervento e il consigliere Migli per l’attenzione alle esigenze dei cittadini della frazione, a cui riusciamo a dare una risposta concreta e tempestiva dopo anni di abbandono”.

“Per gli abitanti della zona – sottolinea Migli, presente al sopralluogo al termine dell’intervento insieme all’assessore Tassi – si tratta di un altro asse viario particolarmente strategico per la frazione di Gerbido, dove l’Amministrazione Barbieri è già intervenuta con diverse opere di manutenzione straordinaria degli asfalti. Con questo intervento, che attendevamo da anni e per cui ringrazio l’assessore Tassi e gli uffici per l’attenzione alla tempestiva esecuzione, questo passaggio sarà più sicuro e fruibile”.

L’intervento, del costo complessivo di 80mila euro, ha permesso la riqualificazione del tratto di Strada di Gerbido per una lunghezza complessiva di 1470 metri e una superficie di circa 11.600 metri. Dopo la necessaria sedimentazione del nuovo asfalto, nei prossimi giorni verrà completato l’intervento con la tracciatura della segnaletica orizzontale, non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.