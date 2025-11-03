Cattolica, sei studenti magistrali della facoltà di Scienze agrarie premiati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano

Sono sei gli studenti e le studentesse iscritte alle lauree magistrali della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza che martedì 4 novembre riceveranno le annuali borse di studio istituite dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.
Sei preziosi contributi che premiano i brillanti risultati ottenuti da chi, grazie al proprio impegno, ha dimostrato e dimostra di saper mettere a frutto le opportunità formative che la sede Piacentina di Università Cattolica offre.
Quest’anno la cerimonia di consegna delle borse di studio, finanziate grazie alla generosità e lungimiranza di Fondazione di Piacenza e Vigevano, che dimostra in questo modo di voler sostenere le nuove generazioni, si terrà martedì 4 novembre alle 10.30 in Sala Piana.
I destinatari sono quattro studenti e due studentesse del corso di laurea Agricoltura sostenibile e di precisione: un’apposita commissione nominata dal Rettore Elena Beccalli ha assegnato le sei borse di studio sulla base di una classifica stilata secondo criteri di merito e della valutazione della documentazione richiesta per poter presentare domanda.