Cattolica, sei studenti magistrali della facoltà di Scienze agrarie premiati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano

3 Novembre 2025 Redazione FG Attualità
University of Georgia School of Music all’Università Cattolica
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Sono sei gli studenti e le studentesse iscritte alle lauree magistrali della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza che martedì 4 novembre riceveranno le annuali borse di studio istituite dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Sei preziosi contributi che premiano i brillanti risultati ottenuti da chi, grazie al proprio impegno, ha dimostrato e dimostra di saper mettere a frutto le opportunità formative che la sede Piacentina di Università Cattolica offre.

Quest’anno la cerimonia di consegna delle borse di studio, finanziate grazie alla generosità e lungimiranza di Fondazione di Piacenza e Vigevano, che dimostra in questo modo di voler sostenere le nuove generazioni, si terrà martedì 4 novembre alle 10.30 in Sala Piana.

I destinatari sono quattro studenti e due studentesse del corso di laurea Agricoltura sostenibile e di precisione: un’apposita commissione nominata dal Rettore Elena Beccalli ha assegnato le sei borse di studio sulla base di una classifica stilata secondo criteri di merito e della valutazione della documentazione richiesta per poter presentare domanda.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank