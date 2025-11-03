Rugby – Piacenza supera Milano 45-27 e rimane in testa al campionato di Serie A

Sulle ali dell’entusiasmo il Piacenza Rugby va in trasferta al “Crespi” di Milano per affrontare l’Amatori. Di sicuro le condizioni climatiche favorevoli non vogliono accompagnare il pomeriggio rugbistico. Poco pubblico, in maggioranza a sostenere i biancorossi in trasferta. Coach Forte un po’ per necessità, un po’ per scelta, mette in campo una formazione con la linea arretrata che più verde non si può. Una ghiotta occasione per i giovani di fare esperienza e mettersi in mostra. Il pacchetto degli avanti piacentini è invece di provata esperienza e solidità.

La cronaca

Al fischio d’inizio, oltre ad iniziare le danze, inizia anche a piovere sempre più copiosamente. Il datato fondo sintetico del campo non è il massimo per giocare a questo livello, diventando ben presto molto scivoloso e rendendo la palla una saponetta. Tribune senza tettoia, rendono difficile anche il seguire la partita. Ci mette davvero poco il Piacenza a far vedere chi comanderà la partita, al 3’ touche nei 22 milanesi perfettamente giocata, drive inarrestabile e Guerra deposita oltre la linea di meta. Sounders trasforma portando il punteggio sullo 0-7.

Azione fotocopia al 10’ e questa volta l’onore di appoggiare la palla va a Dapaah, con Sounders a replicare la trasformazione, 0-14 per gli emiliani. Ai giovani si concede anche di sbagliare, infatti qualche imprecisione, molta frenesia e troppa ingenuità al piede consentono a Milano di marcare una meta in mezzo ai pali, portando il punteggio su 7-14. Nel bene e nel male in campo c’è solo una squadra e Dapaah al al 18’ va a segnare la seconda meta personale da un calcio di seconda giocato velocemente. Sounders trasforma e il punteggio si fissa sul 7-21.

Le brutte abitudini non si perdono mai e Piacenza rimane sempre troppo falloso, concedendo ai lombardi una serie di calci piazzati che al 23, al 30 e al 32 portano il punteggio sul 16-21. Lekic anche in questo piovoso pomeriggio, prende un giallo che più immeritato non si può!!! Qui si chiude la prima frazione di gioco. L’arbitraggio, incomprensibile nelle scelte, oggi ha fatto davvero il male del rugby senza favorire o sfavorire nessuna delle due squadre, ma rendendo solo impossibile alzare la qualità del gioco. Nella seconda frazione, quando rientra Lekic un giallo lo prende Milano. Al 5’, da mischia a 5 metri parte velocissimo Sounders che lascia su posto tutta la difesa avversaria e va a marcare in mezzo i pali, trasformando anche la propria meta e portando il punteggio su 16-28.

Le decisioni arbitrali risultano sempre meno interpretabili e gli errori biancorossi consentono a Milano un facile piazzato che porta il punteggio sul 19-28. Al 15’ esce Dapaah, sostituito da Alberti a portare ancora più esperienza in mischia. Anche Piacenza decide di trasformare un penalty proprio in mezzo ai pali al 17’, portando il punteggio su 19-31. Giocare diventa sempre più difficile per le condizioni del meteo e di conseguenza del campo. Un Piacenza ancora falloso regala l’ennesima semplicissima trasformazione a Milano che porta il punteggio su 22-31. Al 20’ secondo giallo per Milano per gioco pericoloso su Ravilli F. che aveva compiuto una prodezza davvero degna di nota, recuperando un pallone al volo, in piena velocità.

Sul conseguente calcio di punizione, touche, drive e Guerra va di nuovo in meta, concedendo una semplice trasformazione a Sounders. Sul 22-38 entra Roda per Savi, Botti per Beghi e Ravilli Davide per Manciulli. Sounders si sposta all’apertura, cosa che non crea problemi ad un giocatore della sua classe sopraffina. Il Piacenza è superiore in ogni fase di gioco e amministra con buona qualità, tanto da ripetere per l’ennesima volta lo stesso copione: Touche, drive e Guerra in meta. Il punteggio è 22-45 dopo la trasformazione di Sounders, cecchino infallibile, oggi senza errori. Entrano Zibra per Codazzi e Soro per Marazzi. Proprio all’ultimo minuto con una pregevole azione Milano riesce ad andare in meta alla bandierina fissando il punteggio sul definitivo 27-45.

Le parole di coach Forte

“Se deve andare male, che vada sempre così” chiariscono perfettamente la soddisfazione per il risultato ottenuto e per i margini di miglioramento che la squadra dimostra di avere. È un gruppo di ragazzi entusiasti che lavorano sodo e stanno trovando fiducia in lor stessi. Da menzionare per le 3 marcature di potenza e organizzazione, J. Guerra, sempre più leader del pacchetto di mischia. I giovani piacentini sono sempre più affidabili e promettenti, consentendo alternative possibili all’ampliamento della rosa della squadra.

Oggi hanno esordito in Serie A, ancora giovanissimi, Zibra e Ravilli D, da sempre nel vivaio biancorosso. Parma e Piacenza sono le uniche formazioni, dopo 3 giornate a punteggio pieno. Ora una pausa di 3 settimane per riordinare le idee e recuperare gli infortunati. Appuntamento il 30 novembre al Beltrametti.

AMATORI RUGBY MILANO-PIACENZA RUGBY 27-45

PIACENZA: Cisint, Sotelo, Guerra B., Beghi (22’st Botti), Ravilli F., Manciul li (29’st Ravilli D.), Saunders, Cornelli, Marazzi (35’st Soro), Savi (22’st Roda L.), Chiappini, Lekic (20’st Bonatti), Co dazzi (35’st Zibra), Guerra J., Dapaah (17’st Alberti). All: Forte

Marcatori: 4’ mt Guerra J. Tr Saunders (0-7); 11’ mt Dapaah tr Saunders (0-14); 15’ mt Carozzo tr Trivillin (7-14); 19’ mt Dapaah Tr Saunders (7-21); 24’cp Trivillin (10- 21); 31’ cp Trivillin (13-21); 34’ cp Trivillin (16-21); secondo tempo: 5’ mt tr Saunders (16-28); 9’ cp Trivillin (19-28); 18’ cp Saunders (19-31); 22’ cp Trivillin (22-31); 22’ mt Guerra J. Tr Saunders (22-38); 34’ mt Guerra J. Tr Saunders (22- 45); 39’ mt Pavolini (27-45)

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy