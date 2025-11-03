Canottaggio – Tre atleti della Vittorino da Feltre sfiorano il podio agli Italiani

Chiusura di stagione con ottimi risultati per la squadra agonistica di canottaggio della Vittorino da Feltre, allenata dallo staff tecnico guidato da Paolo Michelotti. Gli atleti biancorossi si sono infatti messi in evidenza lo scorso fine settimana ai Campionati italiani di gran fondo, sulla distanza dei 6 chilometri, andati in scena nelle acque dei Navicelli di Pisa. In un contesto agonistico di altissimo livello, che ha visto complessivamente in gara 958 atleti in rappresentanza di 81 società di tutta Italia, la Vittorino, pur senza conquistare alcuna medaglia, ha collezionato infatti ottimi risultati, sfiorando più volte il podio tricolore.

Tra gli Under 17 da segnalare innanzitutto l’ottimo quinto posto finale, nella gara del singolo, per Viola Ferrari, che ha chiuso la sua brillante prova con il tempo di 25’58” arrivando ad un soffio dal podio. Nella stessa regata tricolore, buon ventinovesimo posto finale per Giorgia Sardi, di un anno più giovane della compagna di squadra e attiva nel canottaggio agonistico soltanto da pochi mesi. Sempre negli Under 17, nelle gare maschili, trentunesimo posto finale per i biancorossi Tommaso Guizzardi e Pietro Campominosi nella prova del due senza. Sempre nel due senza, ma nella categoria Under 19, ottimo quinto posto finale, a pochi secondi dalla medaglia di bronzo, per Marco Tinelli e Matteo Sardi; il promettente equipaggio maschile della Vittorino, al primo anno di categoria, ha concluso la propria prestazione in 23 minuti e 7 secondi.

Tra le gare della categoria Under 19 da segnalare, nelle prove del singolo, anche il quindicesimo posto finale di Dario Guerra e il ventottesimo piazzamento di Luca Groppi.

“Ottimi risultati complessivi che premiano l’impegno e la crescita tecnica fatta registrare da tutti questi giovani atleti nel corso di una stagione che, nel complesso, ha portato in dote alla Vittorino, ancora una volta, risultati di prestigio”.

