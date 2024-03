Guerra, violenza e dittatura: C’è chi dice No. Incontro all’Auditorium della Fondazione sabato 23 marzo alle ore 16.

In questo momento – spiegano gli organizzatori – in cui le orribili guerre del nostro tempo sembrano combattute da monoliti immobili, capaci solo di predicare la battaglia fino alla vittoria, flebili voci si levano da tutti i campi per dire IO NON CI STO. Sabato si dà voce agli obiettori di coscienza russi, ucraini e bielorussi.

Il programma