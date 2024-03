Fulmine a ciel sereno alla Ricci Oddi, il presidente Jacopo Veneziani si dimette dopo solo un anno mezzo. Tarasconi: “Gli chiederò di ripensarci”

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Jacopo Veneziani si è dimesso dal ruolo di presidente della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. A quanto pare la decisione di Veneziani ha sorpreso un po’ tutti anche perché l’ormai ex presidente ricopriva questo incarico dalla fine di novembre 2022, in pratica solo da un anno e mezzo.

Veneziani ha inviato la lettera di dimissioni al sindaco Katia Tarasconi e ai membri del consiglio d’amministrazione. Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto Veneziani a questa decisione.

Tarasconi: “Gli chiederò di ripensarci”

Ho appreso solo questa mattina della decisione di Jacopo Veneziani di lasciare l’incarico di presidente della Galleria Ricci Oddi. Non ho ancora avuto l’occasione di confrontarmi con lui sulla scelta che ha preso e che per lui, conoscendo la passione che mette nel suo lavoro, dev’essere stata tutt’altro che semplice. Al momento non posso fare altro che prenderne atto con rammarico e con assoluto rispetto.

Rammarico perché ero e sono tuttora convinta che un professionista dell’arte del calibro di Jacopo Veneziani avrebbe potuto e possa ancora dare un contributo determinante alla Ricci Oddi e, di riflesso, a tutta Piacenza. E’ mia intenzione chiedergli di ripensare alla sua decisione. E spero vivamente che lo faccia e che rimanga alla presidenza della Galleria.

Comprendo la difficoltà di un incarico che, in questo anno e mezzo, ha portato Jacopo a doversi occupare più di complesse questioni burocratiche che di arte, della sua promozione e divulgazione, ovvero di ciò per cui è tra i più qualificati nel panorama nazionale.

Questioni burocratiche tra le quali ad esempio il passaggio della Galleria a Fondazione, ma non solo, che hanno occupato la gran parte delle energie e del tempo del Consiglio d’amministrazione da quando Veneziani ha assunto la presidenza.

In poche parole, il lavoro vero e proprio per il quale vedevo e vedo in lui la persona giusta al posto giusto doveva ancora iniziare. Ed è per questo che, lo ribadisco, gli chiederò di annullare le sue dimissioni.