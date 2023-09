Al via lunedì 2 ottobre anche a Piacenza il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Prenderà il via anche a Piacenza lunedì 2 ottobre il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, condotto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), che coinvolgerà circa 1 milione 46 mila famiglie residenti in 2531 Comuni italiani. Per contenere i costi, il disturbo alle famiglie e l’impatto organizzativo sugli organismi coinvolti, nonché per migliorare l’accuratezza delle informazioni raccolte, da qualche anno l’Istat ha introdotto innovazioni tecniche e metodologiche per acquisire i dati su base territoriale con cadenza non più decennale ma annuale.

Le tipologie

Come nelle edizioni più recenti, le tipologie di rilevazione saranno due: areale e da lista. La prima consiste in un rilievo territoriale, utile al calcolo della popolazione residente presso le aree campionate e a fornire dati e informazioni per l’aggiornamento dell’anagrafe comunale. Da lunedì 2 ottobre i rilevatori incaricati ufficialmente dal Comune di Piacenza – ben riconoscibili per il loro tesserino (con nome e foto) fornito da Istat e per il tablet utilizzato a supporto del loro lavoro – collocheranno avvisi e manifesti (con logo Istat) per dare tutte le informazioni utili ai cittadini coinvolti in vista degli appuntamenti per le interviste dirette (che avranno inizio il 17 ottobre).

Per quanto riguarda la rilevazione da lista, le famiglie selezionate – che hanno già ricevuto la lettera informativa dell’Istat con le modalità per partecipare – possono compilare i questionari online da casa (dal 2 ottobre all’11 dicembre). Dal 7 novembre al 22 dicembre i rilevatori comunali contatteranno chi non avesse ancora inviato le risposte online per offrire supporto alla spedizione dei dati ad Istat, anche attraverso interviste dirette. Gli uffici comunali effettueranno controlli per verificare i requisiti anagrafici delle famiglie irreperibili e di quelle che non risponderanno agli avvisi e inviti dei rilevatori.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge (D.Lgs. n. 322/89 art. 7) e un’attività utile per la propria città, perché concorre a determinare la popolazione legale residente. Per informazioni i cittadini si possono rivolgere alnumero verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21 o all’Ufficio comunale di censimento, con sede in via Beverora 57 (orari: lunedì, mercoledì e sabato ore 8.30 – 12.30, martedì e giovedì ore 14.30 – 17, tel. 0523 492952 o 334 9928931 o 334 9928600, email: censimento@comune.piacenza.it).

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web: www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni, www.censimentigiornodopogiorno.it.