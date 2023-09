Sabato 30 settembre Confedilizia celebra la Giornata del Condominio

Domani, sabato 30 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza, in Via del Tempio n. 27-29 (Piazza della Prefettura), si terrà la “GIORNATA DEL CONDOMINIO”, organizzata dalla stessa Confedilizia piacentina in collaborazione con la Banca di Piacenza, aderendo all’iniziativa indetta dalla Confedilizia nazionale per tutta Italia.

Per l’occasione la sede dell’Associazione sarà eccezionalmente aperta a tutti i proprietari di casa piacentini (anche quelli proprietari di singole case), i quali potranno conoscere i molteplici servizi normalmente offerti agli associati e potranno formulare per l’occasione quesiti legali, fiscali e tecnici in materia condominiale; ai quesiti sarà data risposta dai consulenti della Confedilizia.

Alle ore 10,30 si terrà una conferenza sul tema “Animali in Condomìnio”; relatore sarà l’avv. Antonino Coppolino, Presidente di Confedilizia Piacenza. Interverrà per l’occasione anche un rappresentante dell’Ufficio Marketing della Banca di Piacenza per illustrare il Conto corrente “Amici fedeli”, appositamente dedicato ai proprietari di animali domestici.

Alle ore 11,30 invece verrà formalizzata l’intesa tra la Confedilizia di Piacenza e il Piacenza Calcio, con la presenza dei vertici di entrambe le realtà locali, accordo siglato nell’ambito del progetto di cooperazione e collaborazione con le Organizzazioni del nostro territorio messo in atto dalla società calcistica piacentina.

Nel corso della mattinata sarà anche possibile iscriversi ai Corsi per amministratori di condominio organizzati dalla Confedilizia e verranno distribuiti gratuitamente utili pubblicazioni, depliant con le modalità per l’iscrizione al Registro nazionale amministratori della Confedilizia e gadgets vari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede di Confedilizia Piacenza (tel. 0523.327273. Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito: www.confediliziapiacenza.it).