Make up e messa in piega, le ospiti del centro diurno diventano modelle per un giorno.

Manicure, smalto, massaggi, make up, acconciatura. Una ventina di ospiti del centro diurno del Facsal sono state preparate dalle allieve dei corsi per operatore dell’acconciatura e delle cure estetiche della scuola di formazione professionale Tutor. La sfilata “Mamme in passerella” è organizzata da Unicoop, Confcommercio-Fiva e Tutor.

Le modelle del Centro Diurno sul red carpet

Oggi pomeriggio infatti sul red carpet del centro diurno del Facsal é andato in scena uno show che ha coinvolto anche le anziane del centro diurno della Besurica che hanno sfilato con abiti donati dall’attività commerciale Adri e Vivi e Mercanti di Qualità . “Siamo orgogliose di partecipare a questo evento – afferma Roberta Conconi di Tutor – perché, oltre a permettere alle allieve di esercitarsi, ci permette di entrare in contatto con una realtà socialmente importante”.

Iniziativa per la Festa della Mamma

Nel giorno della festa della mamma vengono così celebrate mamme e nonne del Centro Diurno che si trasformano in modelle . “Chi guarda questi anziani, che si sono messi in gioco senza problemi, vede una bellezza che è quella interiore, legata alla maturità e alla serenità” ha sottolineato l’organizzatrice Isabella Bernazzani.