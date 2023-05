Tradimenti, Letizia Cherubino parla del libro “La mia amante” a Radio Sound: “Non solo sesso, spesso sono storie profonde” – AUDIO

Scrive perché non ne può fare a meno. La scrittrice Letizia Cherubino, che sta avendo un grande successo con il suo ultimo libro “La mia amante”, è stata ospite su Radio Sound.

Mi piace Piacenza e ho avuto anche un fidanzato piacentino – esordisce Letizia Cherubino – quando avevo 20 anni.

La mia amante, un libro che ha raggiunto le 20mila copie vendute

La sua forza penso sia che parli d’amore a 360°. Cioè non è una visione degli amanti ridotta alla clandestinità o circoscritta al discorso del tradimento. Amante è colui che ama. Si crede che uno tradisca per un quesitone legata al sesso, invece la verità è che la maggior parte delle volte sono storie d’amore di grande profondità e complicità, quindi il libro celebra questo aspetto. Spesso sono anche dei percorsi tormentati.

E’ un amore complicato?

Si, perché sfiora il territorio degli amori impossibili. Spesso si tradisce anche se si vuole bene al proprio partner. Capita di sentir dire… non è amore. Non è vero! E’ una forma d’amore, poi è chiaro che questo non giustifica il tradimento. Non è così facile lasciare una persona a cui si vuole bene per un innamoramento.

Il libro: La mia amante

Non c’è inizio e non c’è fine. Non c’è tempo che scorre lineare, ma altalena di istanti. Forse non c’è nemmeno una storia. Frammenti. Come recita il titolo. Un diario scritto di getto per regalare un vago per sempre a una storia destinata a durare un soffio. Eppure qui s’insinua il dubbio che scardina sicurezze, non di chi lì dentro “vive”, ma di chi – dal di fuori – giudica. Un amore clandestino non merita dignità? Un amore NON alla luce del sole NON È Amore? Amore è ciò che dura per sempre o ciò che dura il tempo di essere per sempre ricordato?

Il sito della scrittrice.