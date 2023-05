“Psoriasi? Affrontiamola insieme”, sabato 20 maggio screening gratuito a Dermatologia.

Sabato 20 maggio al reparto di Dermatologia dell’ospedale di Piacenza – nucleo antico, ingresso 4 A al secondo piano – sono in programma visite di screening gratuite su prenotazione dedicate a chi soffre di malattia psoriasica nell’ambito della campagna di screening “Psoriasi? Affrontiamola insieme”.

L’iniziativa, promossa da Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie, ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i centri ospedalieri di riferimento in modo da facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione corretta della malattia.

Le visite si svolgeranno sabato 20 maggio in Dermatologia, reparto diretto dal dottor Massimo Gasperini, fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria contattando il numero 345.7686815 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

La psoriasi

“La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica complessa, immunomediata e con base genetica che non coinvolge soltanto la cute ma che può associarsi a vari problemi sistemici e generare nei pazienti sconforto, rabbia, senso di insicurezza e imbarazzo, con quindi gravi ripercussioni psicologiche. Per tale patologia non esiste una cura che possa portare ad una guarigione completa e definitiva – afferma il dottor Gasperini, responsabile – ma i pazienti, se seguiti in maniera corretta, possono convivere molto bene con questa malattia riducendone al minimo, se non azzerando del tutto, le manifestazioni cutanee e quindi migliorando di molto la loro qualità di vita e l’impatto emotivo”.

“Fortunatamente negli ultimi anni la ricerca scientifica ha portato gli specialisti ad avere a disposizione un ampio ventaglio di possibilità terapeutiche che consente di poter controllare nella maggior parte dei casi in maniera ottimale, tutte le manifestazioni, cutanee e non, della psoriasi. A Dermatologia abbiamo istituto da tempo un centro psoriasi con un ambulatorio dedicato alla gestione dei pazienti affetti da tale patologia. Attualmente abbiamo in cura circa 200 pazienti , con diversi gradi di malattia”.

Lo screening

“Lo screening è uno strumento di prevenzione, diagnosi e cura particolarmente efficace – afferma Valeria Corazza, presidente APIAFCO – che consente a quanti soffrono di psoriasi di ricevere un parere medico specialistico soggettivo riguardo alla forma e alla gravità della patologia, nonché al tipo di trattamento più idoneo. In maniera complementare, Apiafco – associazione di riferimento dei circa due milioni di persone (dei quali 500mila gravi) che soffrono di questa malattia – ne promuove i bisogni presso le istituzioni nazionali e regionali (primo fra tutti l’inserimento della patologia nel Piano nazionale della cronicità), garantendo nel contempo un’ampia e capillare azione di sostegno e psicoterapia ai propri iscritti, favorendone il benessere e il raggiungimento di una più elevata qualità della vita. I referenti e i volontari di Apiafco saranno presenti presso i locali predisposti allo screening per fornire ogni informazione in proposito”.

La campagna “Psoriasi? Affrontiamola insieme” è promossa da Apiafco e realizzata grazie al contributo incondizionato di Abbvie.

Per ulteriori informazioni: www.screeningpsoriasi.it