Centro educativo scolastico Caorso potenzia i suoi servizi

Centro educativo scolastico Caorso, è una struttura che esiste da qualche anno sul territorio comunale, la sua attività di supporto alle famiglie è davvero importante. Nato dalla collaborazione tra istituto comprensivo e Comune di Caorso ha in serbo delle novità.

Centro educativo scolastico Caorso le novità

“Il centro educativo scolastico è una struttura che opera da qualche anno – spiega il Sindaco di Caorso Roberta Battaglia – per la scuola secondaria per tre giorni la settimana e sulla scuola primaria, è attivo nel pomeriggio quando la scuola è chiusa. Dallo scorso anno per un periodo ridotto e quest’anno per uno più esteso abbiamo un’integrazione di collaborazione con l’istituto comprensivo, saranno attivati dei corsi aggiuntivi con la possibilità di accesso per altri ragazzi. Il Comune mette a disposizione i locali dove svolgere l’attività, si tratta di un progetto PNRR della scuola”.

Audio intervista al Sindaco di Caorso Roberta Battaglia

Centro educativo scolastico Caorso una struttura importante

“La finalità del PNRR è quella di potenziare e supportare i ragazzi in difficoltà – ancora Battaglia – come del resto il nostro centro è un supporto alle famiglie che lavorano oltre ai ragazzi che hanno difficoltà a scuola per evitare che ci sia poi un disagio scolastico e quindi una dispersione. Il potenziamento è stato negli anni costante in collaborazione con la scuola stessa quindi una collaborazione tra istutuzioni importantissima”.

Come accedere

“L’accesso al centro educativo scolastico – indica Roberta Battaglia – si fa attraverso una iscrizione all’inizio dell’anno quindi attualmente sono chiuse e saranno riaperte al momento dell’iscrizione per l’anno successivo. In questo caso specifico invece è stata la scuola che si è rivolta alle famiglie e ai ragazzi che in accordo con l’istituto stesso organizzerà dei gruppi per poter partecipare.